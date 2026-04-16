Comunidad vietnamita en Beijing confía en el desarrollo nacional

Beijing,(VNA) - El encuentro entre el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y la comunidad de compatriotas residentes en Beijing, China, celebrado en el marco de su visita de Estado del 14 al 17 de abril, ha generado una profunda emoción y una renovada confianza entre la diáspora.



Los asistentes destacaron la sencillez del mandatario y su firme visión de convertir la educación y la tecnología en los pilares fundamentales para la nueva era de desarrollo del país.



Hoang Dinh Thiet, estudiante de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, expresó a los medios su admiración por el estilo cercano del máximo dirigente vietnamita, quien a pesar de una agenda sumamente apretada, dedicó tiempo a escuchar las aspiraciones de la comunidad.



Resaltó que el mensaje presidencial fue claro para la juventud: tras adquirir conocimientos en el exterior, los estudiantes deben cultivar la ambición de emprender y liderar, en lugar de limitarse a buscar un empleo estable.



Asimismo, señaló que el interés del mandatario por el sistema ferroviario de alta velocidad chino sirve como una referencia valiosa para modernizar la infraestructura en Vietnam y mejorar la competitividad nacional.



Desde el sector empresarial, Vu Hoang Thanh Loan, directora de la compañía de importación y exportación internacional Lacina, manifestó su conmoción al ser testigo de la intensa jornada de trabajo de la delegación de alto nivel.



Destacó actividades estratégicas como la visita a la nueva área china de Xiong'an mediante trenes de alta velocidad y la participación en el Foro de cooperación en educación superior, ciencia y tecnología.



Para la empresaria, que tiene casi dos décadas de residencia en Beijing, estas acciones demuestran la determinación de Vietnam de asentar el progreso nacional sobre la innovación y el dominio tecnológico.



El encuentro no solo fortaleció los lazos entre el Estado vietnamita y sus ciudadanos en el exterior, sino que también consolidó un sentido de responsabilidad compartida.



Los testimonios coinciden en que la comunidad vietnamita en China está lista para actuar como puente en la transferencia de tecnologías avanzadas y conocimientos hacia la Patria. Esta visita de Estado reafirma que, en el camino hacia un Vietnam próspero y moderno, el aporte de la diáspora es un recurso vital e inseparable del destino de la nación./.

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