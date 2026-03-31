Política

Líder partidista vietnamita insta a diputados a convertir confianza popular en acciones concretas

El secretario general To Lam enfatiza la responsabilidad de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y de cada diputado electo para impulsar el bienestar de la población y el desarrollo sostenible del país.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, habla en la cita (Foto: VNA)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, habla en la cita (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, destacó hoy la gran responsabilidad que recae sobre la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y cada diputado electo, subrayando la necesidad de transformar rápidamente la confianza de los votantes en decisiones concretas que impulsen el bienestar de la población y el desarrollo del país.

Durante la Conferencia Nacional de Balance de las elecciones de diputados de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y de los Consejos Populares para el período 2026–2031, To Lam calificó los comicios del 15 de marzo de 2026 como un éxito notable, marcado por una amplia y responsable participación ciudadana.

El dirigente resaltó que la calidad, estructura y representatividad de los diputados mejoraron significativamente, gracias a una preparación anticipada, organizada y coherente, así como al uso avanzado de tecnología electoral y la transformación digital del proceso.

A partir de estos resultados, To Lam subrayó la importancia de un liderazgo concentrado, unificado y continuo, así como de maximizar la responsabilidad de todo el sistema político. Asimismo, destacó que la selección del personal debe ser cuidadosa, democrática, legal y orientada al interés común, garantizando la elección de personas íntegras, competentes y con vocación de servicio al pueblo.

El líder partidista también enfatizó la centralidad del pueblo en el proceso electoral, señalando que la alta participación se logró porque los votantes se sintieron respetados, informados y con facilidades para ejercer sus derechos, incluyendo la votación anticipada en áreas especiales.

En cuanto a comunicación y propaganda, To Lam llamó a renovarlas en contenido y forma, combinando la promoción directa en la base con plataformas digitales y múltiples canales, para fortalecer la movilización y consolidar el consenso social.

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El secretario general To Lam y otros líderes del Partido y del Estado asisten a la conferencia. (Foto: VNA)

Además, instó a la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y a los Consejos Populares a innovar, actuar con eficacia y acercarse a la ciudadanía. Cada diputado electo debe mantener presente la confianza y expectativas de los votantes, asegurando que sus decisiones, supervisión y legislación estén orientadas a servir al país y a su gente, generando un nuevo impulso para un desarrollo rápido y sostenible.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional y titular del Consejo Electoral Nacional (CEN), Tran Thanh Man, pidió a todos los niveles y sectores completar con urgencia las tareas pendientes tras las elecciones. El CEN presentará un informe de resumen y confirmará la condición de diputado de la XVI Legislatura en su primer período de sesiones parlamentarias./.

VNA
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