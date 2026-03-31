Máximo dirigente de Vietnam asiste a conferencia nacional sobre resultados electorales

Hanoi (VNA) - El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, pronunció hoy un discurso de orientación en la conferencia nacional para resumir los resultados de las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y a los Consejos Populares de todos los niveles para el mandato 2026-2031.



El evento, organizado por el Consejo Electoral Nacional en la sede de la Asamblea Nacional, se llevó a cabo en formato presencial y virtual con la participación de altos dirigentes del Estado, el Gobierno y el Parlamento, entre ellos el presidente de Vietnam, Luong Cuong; el primer ministro Pham Minh Chinh y el titular de la Asamblea Nacional (Parlamento) y del Consejo Electoral Nacional, Tran Thanh Man.



El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) y del Consejo Electoral Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man. (Foto: VNA)



Al inaugurar la cita, Tran Thanh Man destacó que, gracias a una preparación minuciosa y el alto sentido de responsabilidad de todo el sistema político bajo el liderazgo directo y regular del secretario general del PCV, To Lam, las elecciones concluyeron con gran éxito. El dirigente describió el proceso como una actividad política profunda y un gran festival para todo el pueblo, recibiendo una valoración positiva tanto a nivel nacional como internacional.



Subrayó además que este éxito representa un hito importante en el proceso de desarrollo del país, en un momento en que Vietnam impulsa el perfeccionamiento del Estado de Derecho socialista y aplica con fuerza la tecnología de la información, la transformación digital y la inteligencia artificial en todos los aspectos de la vida social.



Durante la sesión, el Consejo Electoral Nacional presentó un informe exhaustivo que evaluó los logros alcanzados y señaló las limitaciones en la dirección y coordinación del proceso electoral. El documento analizó las causas de los éxitos y de las deficiencias, con el fin de extraer lecciones de experiencia y proponer recomendaciones específicas a las agencias pertinentes para perfeccionar las futuras jornadas electorales.



Especialmente, la conferencia centrará su atención en el discurso del secretario general del PCV, To Lam, el cual ofrecerá evaluaciones y orientaciones estratégicas para el funcionamiento de la Asamblea Nacional y los Consejos Populares en el próximo período.



Tras la apertura, Le Quang Manh, secretario general y jefe de la Oficina de la Asamblea Nacional, así como titular de la Oficina del Consejo Electoral Nacional, presentó formalmente el reporte resumido de las elecciones para la XVI legislatura y el mandato 2026-2031 de los órganos electos locales./.