Elecciones en Vietnam refuerzan la confianza social y abren nuevo ciclo de desarrollo

Hanoi (VNA) – Los resultados oficiales de las elecciones de la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI legislatura han sido anunciados, marcando la finalización de un proceso constitucionalmente establecido y el inicio de un nuevo mandato lleno de expectativas.



Más allá de los resultados numéricos, estos reflejan la confianza pública y un amplio consenso en el liderazgo del Partido y la gestión del Estado. A medida que el país entra en una nueva etapa de desarrollo, esta confianza adquiere un significado aún mayor, al constituir no solo una base política sólida, sino también una fuerza impulsora para la implementación eficaz de políticas clave de manera práctica y sostenible.



En una entrevista concedida a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias en el Reino Unido, el académico británico Kyril Whittaker señaló que sus investigaciones sobre Vietnam indican una estrecha relación entre el fortalecimiento de la confianza social y la orientación general de desarrollo del país.



El desarrollo, observó, ya no se limita al crecimiento económico, sino que se centra cada vez más en la eficacia de la gobernanza y en la mejora de la calidad de vida de la población.



Según Whittaker, el espíritu rector del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam pone énfasis en el desarrollo y los avances decisivos. Con objetivos nacionales a largo plazo claramente definidos, se están configurando mejoras significativas en múltiples sectores, incluidos la infraestructura, el entorno y los niveles de vida, el acceso a la tecnología y la atención sanitaria. Estos avances están destinados a desarrollarse de manera sostenible e integral.



En este contexto, el desarrollo se entiende como una estructura integral en la que la calidad de vida y la eficiencia de la gobernanza están estrechamente vinculadas a los indicadores económicos. El XIV Congreso Nacional del Partido también hace hincapié en la lucha contra la corrupción y las prácticas negativas, al tiempo que refuerza el derecho del pueblo a ejercer su papel protagónico mediante la racionalización del aparato estatal y la aplicación de tecnologías en la gestión. Se espera que estas medidas mejoren la interacción entre las autoridades y los ciudadanos tanto a nivel local como central.



Whittaker subrayó que en Vietnam la promoción del derecho del pueblo a ser protagonista está intrínsecamente vinculada al desarrollo nacional. En otras palabras, la verdadera medida del desarrollo reside en las personas, y el valor de cada política o proyecto se determina en última instancia por los beneficios tangibles que aporta a la ciudadanía.



En las recientes elecciones de la Asamblea Nacional, evaluó, esta perspectiva cobra mayor relevancia: cada voto emitido representa no solo la elección de representantes, sino también una expresión de expectativas hacia un desarrollo centrado en el bienestar de la población.



Dentro de este marco más amplio, el académico describió el XIV Congreso Nacional como un “hito de avance”, donde la innovación tecnológica, la democracia socialista y la disciplina en la gobernanza convergen para garantizar un desarrollo rápido pero centrado en las personas.



Bajo el liderazgo del Partido, y con una mayor confianza y consenso público tras las elecciones generales, se espera que las políticas pasen del papel a la práctica, permitiendo que los ciudadanos perciban realmente el impacto del progreso y vean cómo los beneficios del desarrollo llegan a cada hogar./.

Đặng Thu Trang