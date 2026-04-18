Experta china destaca significado estratégico de visita del máximo dirigente vietnamita

Beijing (VNA)- La visita de Estado del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, a China del 14 al 17 de abril ha arrojado importantes resultados, generando un nuevo impulso para las relaciones entre ambos Partidos y países en una nueva etapa de desarrollo.



Así lo afirmó la profesora Phan Kim Nga, investigadora sénior del Instituto de Estudios del Marxismo de la Academia China de Ciencias Sociales, en declaraciones a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias en Beijing.



Según la experta, la visita se produjo en un momento particularmente significativo. China inicia la implementación de su XV Plan quinquenal, mientras Vietnam acelera la ejecución de la Resolución del XIV Congreso del Partido. En este contexto, el encuentro entre los máximos dirigentes de ambos países reviste no solo importancia diplomática, sino también un profundo valor estratégico e histórico.



La especialista subrayó que el hecho de que To Lam, tras ser elegido Presidente de Estado, haya escogido China como su primer destino en el extranjero refleja la alta prioridad concedida a las relaciones bilaterales, así como la firme determinación de ambas partes de mantener y desarrollar vínculos estables y duraderos.

La profesora Phan Kim Nga, investigadora sénior del Instituto de Estudios del Marxismo de la Academia China de Ciencias Sociales





Uno de los resultados más destacados de la visita es la contribución a elevar el nivel de la asociación de cooperación estratégica integral entre Vietnam y China. A través de los contactos de alto nivel y los documentos firmados, ambas partes continúan fortaleciendo la confianza política, intensificando el intercambio teórico y de experiencias de desarrollo, y promoviendo la construcción de una comunidad de futuro compartido.



La profesora Phan Kim Nga consideró asimismo que la visita tiene un impacto positivo a nivel regional y global, en un contexto de creciente competencia estratégica entre grandes potencias. Ambos países han transmitido un mensaje de política exterior de independencia y autodeterminación, centrada en la estabilidad y la cooperación, al tiempo que refuerzan la coordinación en mecanismos regionales e internacionales como la ASEAN, la cooperación Mekong-Lancang y el APEC.



En cuanto a la cooperación sustantiva, la experta señaló que las relaciones bilaterales están transitando de una fase de consolidación de la confianza política hacia una de mayor conexión estratégica integral.



Un punto clave es la cooperación en infraestructuras, especialmente en el ámbito ferroviario, con avances en estudios de viabilidad para la línea Lao Cai - Hanoi - Hai Phong y en la formación de recursos humanos especializados.



Además, la cooperación económica, comercial y en cadenas de suministro continúa ampliándose con un enfoque en la calidad y la eficiencia. La creación de mecanismos de cooperación en cadenas de producción y suministro se considera un paso importante para fortalecer la interconexión entre ambas economías.



La profesora también destacó los avances en cooperación en seguridad y defensa, en particular el mecanismo de diálogo estratégico “3+3” entre los ministerios de relaciones exteriores, defensa y seguridad pública de ambos países, considerado un modelo innovador para afrontar desafíos de seguridad tanto tradicionales como no convencionales.



En el ámbito de los intercambios culturales y sociales, valoró los programas dirigidos a jóvenes y estudiantes de ambos países, que contribuyen a reforzar la base social de las relaciones bilaterales.



A su juicio, invertir en las nuevas generaciones equivale a invertir en el futuro a largo plazo de los vínculos entre Vietnam y China.



En conclusión, la profesora Phan Kim Nga afirmó que los resultados alcanzados han abierto nuevas perspectivas para las relaciones entre Vietnam y China, llevando la cooperación bilateral a una etapa más avanzada, integral y de carácter estratégico./.