Política

Experta china destaca significado estratégico de visita del máximo dirigente vietnamita

La visita del secretario general del PCV y presidente de Vietnam, To Lam, a China refuerza la cooperación estratégica Vietnam–China, con avances en política, infraestructura, comercio y relaciones bilaterales.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y el secretario general del PCCh y presidente de China, presencian la firma de los acuerdos de cooperación (Fuente: VNA)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y el secretario general del PCCh y presidente de China, presencian la firma de los acuerdos de cooperación (Fuente: VNA)

Beijing (VNA)- La visita de Estado del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, a China del 14 al 17 de abril ha arrojado importantes resultados, generando un nuevo impulso para las relaciones entre ambos Partidos y países en una nueva etapa de desarrollo.

Así lo afirmó la profesora Phan Kim Nga, investigadora sénior del Instituto de Estudios del Marxismo de la Academia China de Ciencias Sociales, en declaraciones a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias en Beijing.

Según la experta, la visita se produjo en un momento particularmente significativo. China inicia la implementación de su XV Plan quinquenal, mientras Vietnam acelera la ejecución de la Resolución del XIV Congreso del Partido. En este contexto, el encuentro entre los máximos dirigentes de ambos países reviste no solo importancia diplomática, sino también un profundo valor estratégico e histórico.

La especialista subrayó que el hecho de que To Lam, tras ser elegido Presidente de Estado, haya escogido China como su primer destino en el extranjero refleja la alta prioridad concedida a las relaciones bilaterales, así como la firme determinación de ambas partes de mantener y desarrollar vínculos estables y duraderos.

vnanet-potal-chuyen-gia-trung-quoc-danh-gia-cao-y-nghia-chien-luoc-chuyen-tham-trung-quoc-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-8709318.jpg
La profesora Phan Kim Nga, investigadora sénior del Instituto de Estudios del Marxismo de la Academia China de Ciencias Sociales



Uno de los resultados más destacados de la visita es la contribución a elevar el nivel de la asociación de cooperación estratégica integral entre Vietnam y China. A través de los contactos de alto nivel y los documentos firmados, ambas partes continúan fortaleciendo la confianza política, intensificando el intercambio teórico y de experiencias de desarrollo, y promoviendo la construcción de una comunidad de futuro compartido.

La profesora Phan Kim Nga consideró asimismo que la visita tiene un impacto positivo a nivel regional y global, en un contexto de creciente competencia estratégica entre grandes potencias. Ambos países han transmitido un mensaje de política exterior de independencia y autodeterminación, centrada en la estabilidad y la cooperación, al tiempo que refuerzan la coordinación en mecanismos regionales e internacionales como la ASEAN, la cooperación Mekong-Lancang y el APEC.

En cuanto a la cooperación sustantiva, la experta señaló que las relaciones bilaterales están transitando de una fase de consolidación de la confianza política hacia una de mayor conexión estratégica integral.

Un punto clave es la cooperación en infraestructuras, especialmente en el ámbito ferroviario, con avances en estudios de viabilidad para la línea Lao Cai - Hanoi - Hai Phong y en la formación de recursos humanos especializados.

Además, la cooperación económica, comercial y en cadenas de suministro continúa ampliándose con un enfoque en la calidad y la eficiencia. La creación de mecanismos de cooperación en cadenas de producción y suministro se considera un paso importante para fortalecer la interconexión entre ambas economías.

La profesora también destacó los avances en cooperación en seguridad y defensa, en particular el mecanismo de diálogo estratégico “3+3” entre los ministerios de relaciones exteriores, defensa y seguridad pública de ambos países, considerado un modelo innovador para afrontar desafíos de seguridad tanto tradicionales como no convencionales.

En el ámbito de los intercambios culturales y sociales, valoró los programas dirigidos a jóvenes y estudiantes de ambos países, que contribuyen a reforzar la base social de las relaciones bilaterales.

A su juicio, invertir en las nuevas generaciones equivale a invertir en el futuro a largo plazo de los vínculos entre Vietnam y China.

En conclusión, la profesora Phan Kim Nga afirmó que los resultados alcanzados han abierto nuevas perspectivas para las relaciones entre Vietnam y China, llevando la cooperación bilateral a una etapa más avanzada, integral y de carácter estratégico./.

VNA
#Partido Comunista de Vietnam #To Lam #Vietnam #China #visita de Estado #asociación de cooperación estratégica integral
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Ver más

El 12 de junio de 2025, en Buenos Aires, la Comisión de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional del Congreso Argentino, en colaboración con el Comité de la ASEAN en Argentina (ACBA), organizó una conferencia científica titulada “Argentina - ASEAN, socios estratégicos en un mundo cambiante” (Fuente: VNA)

Vietnam, socio importante de Argentina en la ASEAN

La embajadora de Hanoi en Buenos Aires Ngo Minh Nguyet destacó el rol de Vietnam como puente para que Argentina acceda a los mercados de ASEAN y Asia-Pacífico, impulsando comercio e inversión bilateral.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, pide impulsar mayor transparencia en la gestión de metas y plazos (Foto: VNA)

Gobierno de Vietnam impulsará mayor transparencia en la gestión de metas y plazos

El primer ministro Le Minh Hung anunció que la Oficina del Gobierno publicará periódicamente el avance de las metas ministeriales para garantizar un crecimiento de dos dígitos. La estrategia prioriza la descentralización, la eliminación de trabas burocráticas antes del 20 de abril de 2026 y la digitalización integral de expedientes para mejorar la eficiencia del aparato estatal.

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung. (Foto: Yonhap/VNA)

Corea del Sur y Vietnam definen marco de cooperación estratégica a largo plazo

El presidente surcoreano Lee Jae Myung realizará una visita de Estado a Vietnam del 21 al 24 de abril de 2026 para profundizar la Asociación Estratégica Integral, con el objetivo de elevar el comercio bilateral a 150 mil millones de dólares para 2030 y fortalecer la cooperación en semiconductores, baterías y energías limpias.