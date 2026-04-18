Presidente de Asamblea Nacional se reúne con comunidad vietnamita en Turquía

Estambul (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, junto con su esposa y una delegación de alto nivel de Vietnam, sostuvo un encuentro con el personal de la Embajada y la comunidad vietnamita en Turquía.



La actividad se realizó el 17 de abril en el marco de su viaje de trabajo para asistir a la 152ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP-152) y desarrollar actividades bilaterales en Turquía.



Al informar sobre la situación del país, el titular legislativo destacó que en 2025, pese a numerosas dificultades, Vietnam ha logrado resultados sobresalientes como estabilidad macroeconómica, garantía del bienestar social, firmeza en la defensa y la seguridad, y un creciente posicionamiento internacional. Estos logros cuentan con la contribución tanto de los ciudadanos dentro como fuera del país, incluida la comunidad vietnamita en Turquía.



También subrayó hitos relevantes, como la celebración del XIV Congreso del Partido, las elecciones de la Asamblea Nacional de la XVI legislatura y de los Consejos Populares para el mandato 2026-2031, así como el proceso de reorganización y racionalización del sistema político.



Destacó que Vietnam aspira a convertirse para 2030 en un país en desarrollo con una industria moderna y un ingreso medio alto, y para 2045 en un país desarrollado de altos ingresos.



Asimismo, señaló que la Asamblea Nacional y el Gobierno han modificado diversas políticas relacionadas con el personal de la Embajada y estudian enmiendas a la Ley de Representaciones de Vietnam en el extranjero para mejorar la protección consular y el apoyo a la comunidad.



También se han promulgado importantes leyes sobre estado civil, tierras, vivienda y negocios inmobiliarios, facilitando la inversión y las actividades económicas de los vietnamitas en el exterior, agregó.



El dirigente expresó su deseo de que la comunidad vietnamita en Turquía continúe fortaleciendo la unidad, cumpliendo las leyes locales, preservando la imagen del país, así como el idioma vietnamita y la identidad cultural nacional.



Instó a la Embajada a seguir siendo un punto de apoyo para la comunidad y a promover la cooperación económica entre ambos países.



Según la embajadora Dang Thi Thu Ha, la comunidad vietnamita en Turquía cuenta actualmente con unas 200 personas. La Embajada y los connacionales han establecido un comité de enlace comunitario, con miras a crear una asociación oficial de vietnamitas en Turquía./.

VNA