Política

Vietnam y Rusia refuerzan cooperación parlamentaria en encuentro de alto nivel

Vietnam y Rusia fortalecen su asociación estratégica durante la UIP-152 en Estambul, destacando cooperación parlamentaria, energía, educación y relaciones bilaterales.

En la cita (Fuente: VNA)
En la cita (Fuente: VNA)

Estambul (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, sostuvo hoy una reunión con la titular del Consejo de la Federación de Rusia, Valentina Matviyenko, en el marco de su participación en la 152ª Asamblea General de la Unión Interparlamentaria (UIP-152), celebrada en Estambul, Turquía.

Durante el encuentro, Thanh Man expresó su satisfacción por los importantes logros de Rusia en el desarrollo socioeconómico, destacando el papel fundamental del Parlamento ruso en el perfeccionamiento del marco jurídico, contribuyendo a garantizar un desarrollo estable y sostenible del país.

Subrayó que Rusia es un socio de confianza y reiteró que Vietnam otorga la máxima prioridad al desarrollo de la Asociación Estratégica Integral con Rusia en su política exterior.

El dirigente vietnamita señaló que la cooperación interparlamentaria adquiere cada vez mayor relevancia, al contribuir al fortalecimiento de la base político-jurídica y al impulso de la cooperación integral entre ambos países.

Propuso intensificar los intercambios de delegaciones y los contactos de alto nivel, así como coordinar la preparación de las visitas de los dirigentes parlamentarios de ambos países, incluida la quinta reunión del Comité de Cooperación Interparlamentaria en 2026.

Asimismo, afirmó que el Parlamento de Vietnam continuará promoviendo el trabajo legislativo y de supervisión para perfeccionar el marco jurídico destinado a la implementación efectiva de los acuerdos estratégicos bilaterales.

Resaltó también el papel de los parlamentarios como puente para fomentar los intercambios pueblo a pueblo, el turismo y la cooperación entre localidades.

Por su parte, Valentina Matviyenko felicitó a Vietnam por la exitosa organización de las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional de la XVI legislatura y por la consolidación de sus principales cargos de liderazgo.

Reafirmó que Vietnam es el socio más confiable de Rusia en el Sudeste Asiático y expresó su satisfacción por la elevación de las relaciones bilaterales a un nuevo nivel, subrayando que el Parlamento ruso continuará contribuyendo activamente al fortalecimiento de los vínculos entre ambos países.

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El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, y la titular del Consejo de la Federación de Rusia, Valentina Matviyenko (Fuente: VNA)

Tras informar que numerosas localidades rusas están dispuestas a ampliar la cooperación y establecer relaciones de hermanamiento con provincias vietnamitas, Valentina Matviyenko señaló la revisión de los acuerdos de cooperación local en consonancia con los recientes ajustes de unidades administrativas en Vietnam.

Por otro lado, propuso reforzar la cooperación en sectores como la energía, el petróleo y el gas, y la energía nuclear, al tiempo que destacó la importancia de la cooperación en materia de intercambios culturales, educación y formación, turismo y contactos entre pueblos.

Ambas partes apreciaron el mantenimiento de los intercambios de delegaciones a todos los niveles y la coordinación en foros parlamentarios multilaterales como la UIP, y coincidieron en la necesidad de fortalecer los mecanismos de diálogo estratégico entre ambos parlamentos y gobiernos, así como de promover la pronta extensión del acuerdo de cooperación entre los grupos de parlamentarios de amistad.

En esta ocasión, Thanh Man reafirmó la disposición de Vietnam para recibir a la presidenta del Consejo de la Federación de Rusia en una visita oficial, considerándola un hito importante en las relaciones parlamentarias bilaterales.

La dirigente rusa manifestó su expectativa por dicha visita, confiando en que contribuirá a profundizar aún más las relaciones entre ambos parlamentos y países, de manera sustantiva, eficaz y sostenible./.

VNA
#Tran Thanh Man #Rusia #UIP 152
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