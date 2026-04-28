Vietnam impulsa conectividad de mujeres parlamentarias en el Sudeste Asiático

Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional de Vietnam reafirmó su compromiso de cooperar estrechamente con los parlamentos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) para construir programas de conexión sustantivos entre las legisladoras, centrándose en temas clave como la transformación digital y la ciberseguridad.



Durante la quinta sesión consultiva del Comité de Coordinación de Mujeres Parlamentarias de la AIPA, celebrada de forma virtual este 27 de abril, la delegación vietnamita destacó que un parlamento verdaderamente representativo debe integrar las voces y experiencias de todos los estratos sociales, sin distinción de género, para construir una Comunidad de la ASEAN inclusiva y preparada para el futuro.



Bajo el lema “Promover parlamentos equilibrados en materia de género”, las representantes de Vietnam, Thai Quynh Mai Dung y Nguyen Thanh Cam, compartieron los notables avances del país tras las elecciones generales de 2026.



En la XVI legislatura (período 2026-2031), la Asamblea Nacional cuenta con 150 diputadas, lo que representa el 30% del total de 500 escaños. Esta cifra supera el promedio mundial del 27,5% reportado por la Unión Interparlamentaria (UIP) y refleja un marco legal sólido que garantiza un mínimo del 35% de mujeres en las listas de candidatos.



Durante la sesión, los legisladores de Brunéi, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia y Tailandia intercambiaron experiencias sobre el fortalecimiento del diálogo con organizaciones de mujeres y la sociedad civil, así como el fomento de presupuestos con perspectiva de género.



La diputada Thai Quynh Mai Dung, de la Comisión de Defensa, Seguridad y Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional, señaló que Vietnam ha discutido abiertamente en su primer período de sesiones la implementación de los objetivos nacionales de igualdad de género para 2025, proponiendo la revisión de la Ley de Igualdad de Género y la creación de bases de datos integradas para monitorear el progreso en áreas menos desarrolladas.



Por su parte, la diputada Nguyen Thanh Cam, de la Comisión de Cultura y Asuntos Sociales, resaltó que, si bien la cantidad y calidad de las parlamentarias vietnamitas han aumentado, persisten desafíos en la participación profunda en sectores técnicos especializados como las finanzas, la ciencia y la tecnología.



Para superar estas barreras, Vietnam abogó por fortalecer los mecanismos de intercambio de bases de datos y buenas prácticas entre los parlamentos miembros de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA), así como aumentar el apoyo técnico y la formación en habilidades digitales para las legisladoras.



Vietnam mostró su disposición para perfeccionar pronto el Grupo de Mujeres Parlamentarias de la XVI legislatura, posicionándolo como un motor para la implementación del Marco para Promover la Participación Política y el Liderazgo de las Mujeres en la ASEAN.



La delegación vietnamita reiteró que la cooperación regional en seguridad cibernética y economía digital es esencial para proteger y empoderar a las mujeres en el ejercicio de sus funciones políticas en el entorno actual./.

VNA