ONU reitera su apoyo a Vietnam en la presidencia del NPT

Nueva York (VNA)- El embajador Do Hung Viet, jefe de la misión de Vietnam ante la ONU, sostuvo una reunión con el secretario general António Guterres para intercambiar sobre las relaciones Vietnam–ONU y los preparativos de la XI Conferencia de Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (NPT).

Durante el encuentro en Nueva York el 23 de abril, António Guterres evaluó que la situación política y de seguridad internacional evoluciona de manera compleja, planteando numerosos desafíos a los mecanismos de desarme y no proliferación nuclear.

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Subrayó su apoyo a Vietnam y al propio embajador Do Hung Viet en su calidad de presidente de la próxima conferencia de examen del NPT, y expresó su confianza en que el evento alcanzará resultados positivos, contribuyendo de manera práctica al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

​En la ocasión, António Guterres valoró altamente el papel y las contribuciones de Vietnam al multilateralismo, y manifestó su deseo de reforzar aún más la cooperación entre la ONU y el país indochino en diversos ámbitos, especialmente en el desarrollo sostenible y la solución de problemas globales.

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Hung Viet agradeció la coordinación y el apoyo activos de la Secretaría de la ONU en el tiempo reciente, destacó la importancia de esta conferencia y expresó su deseo de seguir recibiendo el respaldo personal del Secretario General para impulsar resultados alcanzados.

​El jefe de la misión vietnamita también agradeció a António Guterres por su carta de felicitación dirigida al secretario general y presidente del Estado, To Lam, y al primer ministro Le Minh Hung, recientemente elegidos por la Asamblea Nacional de la XVI legislatura como jefes del Estado y del Gobierno para el mandato 2026-2031.

El embajador afirmó que Vietnam valora siempre la cooperación y el apoyo de la ONU en su proceso de desarrollo e integración internacional, y expresó su deseo de que ambas partes refuercen aún más la cooperación en todos los pilares: paz y seguridad, desarrollo sostenible y promoción de los derechos humanos.

El NPT, firmado en 1968 y en vigor en 1970, actualmente cuenta con 191 Estados miembros. El tratado desempeña un papel central en los mecanismos internacionales de no proliferación y desarme, con tres pilares principales: la no proliferación de armas nucleares, el desarme nuclear y el uso de la energía nuclear con fines pacíficos.

​Hasta la fecha, el NPT es el instrumento internacional más amplio, con la participación de los cinco Estados poseedores de armas nucleares reconocidos —también miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU—: Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Rusia y China. Vietnam se adhirió oficialmente al NPT en 1982.

Desde su entrada en vigor en 1970, la Conferencia de Examen del NPT se celebra cada cinco años para debatir medidas destinadas a promover la implementación y universalización del tratado. La XI edición de la cita está prevista en la sede de la ONU en Nueva York, del 27 de abril al 22 de mayo./.