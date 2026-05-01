Vietnam reafirma apoyo a Palestina y a la paz en Oriente Medio

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Nueva York (VNA) Vietnam expresa su preocupación por la compleja situación en muchos puntos conflictivos de Oriente Medio y se opone a los ataques militares contra Estados soberanos, especialmente aquellos que han declarado no estar involucrados en las controversias.

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Así lo afirmó que el ministro consejero Nguyen Hoang Nguyen, representante permanente adjunto de Vietnam ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante un debate abierto de alto nivel del Consejo de Seguridad de la ONU sobre "La situación en Oriente Medio y la cuestión palestina" en Nueva York.

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Nguyen Hoang Nguyen condenó las acciones hostiles dirigidas contra el personal y las instalaciones de la ONU y expresó sus condolencias a la mayor organización mundial, a los Gobiernos y a las familias de los cascos azules fallecidos en los recientes ataques contra la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL).

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El representante vietnamita afirmó que los civiles y la infraestructura civil esencial deben protegerse en todas las circunstancias de conformidad con la Resolución 2573 (2021) del Consejo de Seguridad.

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También hizo hincapié en que la seguridad, la protección y la libertad de navegación y aviación deben garantizarse de conformidad con el derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS).

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Esto se considera no solo un requisito urgente para la estabilidad en Oriente Medio, incluida la región del Estrecho de Ormuz, sino también un interés común de la comunidad internacional para garantizar el suministro de energía, la seguridad alimentaria, el comercio y la estabilidad económica mundial, explicó.

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En esta ocasión, hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que no permita que los recientes acontecimientos en Oriente Medio eclipsen la cuestión palestina; reafirmó el apoyo inquebrantable de Vietnam al derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y al hecho de que el Estado de Palestina se convierta en miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas, así como a una solución de dos Estados basada en las fronteras anteriores a 1967, de conformidad con el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de la ONU.

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En la ocasión, los participantes se centraron en discutir los recientes y complejos acontecimientos en Oriente Medio, especialmente en Gaza, Cisjordania, el sur del Líbano y la región del estrecho de Ormuz, entre otros aspectos./.

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