Tailandia afronta calor extremo antes del festival Songkran

Bangkok (VNA)- Tailandia entra en una intensa ola de calor en vísperas del festival Songkran, con temperaturas que en varias zonas podrían superar niveles peligrosos.



Entre el 8 y el 9 de abril, algunas regiones podrían registrar más de 42°C; en el norte y centro se prevén entre 40 y 43°C, en Bangkok entre 35 y 41°C, y en el sur entre 34 y 39°C.



Según el Departamento Meteorológico de Tailandia, se trata de un calor extremo que puede afectar rápidamente a la salud, especialmente en casos de exposición prolongada o en ambientes cerrados y mal ventilados.



Estudios indican que apenas una hora de exposición a altas temperaturas puede tener efectos significativos.



A niveles de 39-40°C, el cuerpo experimenta fatiga, disminución de la actividad cerebral y aumento de la respiración; entre 40 y 41°C existe riesgo de agotamiento y golpe de calor.



Por encima de los 41°C, el organismo puede perder la capacidad de regular su temperatura, provocando calambres, shock térmico e incluso riesgo de muerte.



Las olas de calor extremo en los últimos años reflejan una tendencia hacia condiciones climáticas cada vez más severas. En Tailandia, el final de la estación seca antes de la temporada de lluvias suele caracterizarse por alta presión y aire estancado, lo que favorece la acumulación de calor.



Además de afectar la salud, el calor impacta en la economía, aumentando el consumo eléctrico, reduciendo la productividad laboral y elevando el riesgo de daños agrícolas. Las zonas urbanas se ven más afectadas debido al efecto de isla de calor.



Los grupos más vulnerables incluyen personas mayores, niños, personas con enfermedades preexistentes y trabajadores al aire libre. La exposición prolongada puede causar deshidratación y desequilibrios electrolíticos, provocando mareos y desmayos.



Los expertos recomiendan evitar salir entre las 9:00 y las 15:00 cuando la temperatura supere los 38°C; beber al menos 2 litros de agua al día y usar ropa ligera; utilizar sombrero, paraguas y gafas con protección UV.



También sugieren aplicar protector solar con SPF 30 o superior; limitar el consumo de alcohol y cafeína; permanecer en lugares frescos y usar ventiladores o aire acondicionado para reducir el calor./.

VNA