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Bangkok mejora su capacidad de respuesta ante desastres

La Administración Metropolitana de Bangkok (BMA) de Tailandia implementa una reforma integral de su infraestructura de seguridad, pasando de un enfoque reactivo a un modelo proactivo de gestión de desastres las 24 horas del día.

Un edificio colapsado en Bangkok, Tailandia, debido al impacto del terremoto en Myanmar el 28 de marzo de 2025. Foto: THX/VNA
Un edificio colapsado en Bangkok, Tailandia, debido al impacto del terremoto en Myanmar el 28 de marzo de 2025. Foto: THX/VNA

Bangkok (VNA) – La Administración Metropolitana de Bangkok (BMA) de Tailandia implementa una reforma integral de su infraestructura de seguridad, pasando de un enfoque reactivo a un modelo proactivo de gestión de desastres las 24 horas del día.

El anuncio se realizó antes del primer aniversario del fuerte terremoto del 28 de marzo del año pasado, que sacudió el vecino país de Myanmar y provocó intensos temblores en toda Tailandia.

En declaraciones a la prensa, la vicegobernadora de Bangkok, Tavida Kamolvej, señaló que la BMA ha reforzado significativamente sus capacidades de búsqueda y rescate urbano, integrando a los bomberos con técnicos en emergencias médicas para crear unidades híbridas.

La administración también está instalando sensores sísmicos en hospitales de gran altura en los 50 distritos, y los datos recopilados se integrarán en una base de datos digital centralizada que permitirá identificar a grupos en riesgo, como personas encamadas o con discapacidad, con el fin de hacer más precisas las evacuaciones, añadió.

Según la funcionaria, el Centro de Mando de la BMA, que actualmente supervisa más de 40 mil cámaras de circuito cerrado integradas con análisis de inteligencia artificial, puede sincronizar datos de tráfico en tiempo real con el despacho de vehículos de emergencia, reduciendo significativamente los tiempos de respuesta./.

VNA
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