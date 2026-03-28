Internacional

Población de Tailandia disminuye mientras crece el envejecimiento

Tailandia reduce su población en 2025 y enfrenta un rápido envejecimiento, con más del 20% de ciudadanos mayores de 60 años.

Bangkok (VNA) - La población de Tailandia descendió en 2025 en más de 142.000 personas, situándose en 65,8 millones, según la Oficina Central de Registro Civil. Las mujeres superan a los hombres en casi 1,5 millones y más del 20% de los tailandeses, unos 15 millones, tienen 60 años o más, evidenciando un rápido envejecimiento de la sociedad.

Bangkok sigue siendo la región más poblada con más de 5,46 millones de habitantes, mientras Ang Thong registra la menor población, con 266.000. Casi un millón de extranjeros residen en el país, principalmente en provincias fronterizas como Chiang Mai, Tak y Chiang Rai.

La ministra de Trabajo, Treenuch Thienthong, alertó sobre el riesgo de desempleo y bajos ingresos entre los mayores. Actualmente, 5,26 millones de personas mayores siguen trabajando, pero cerca de la mitad gana menos de 167 baht diarios (5 USD) y el 66,7% carece de ahorros.

Para mitigar la situación, el Gobierno ha implementado programas de capacitación y actualización de habilidades, especialmente digitales, y ha habilitado cerca de 2.000 puestos de trabajo adaptados a los mayores, incluidos roles en ventas, limpieza, seguridad y administración./.

VNA
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