Internacional

Tailandia cambia su enfoque para afrontar la crisis de los combustibles

Tailandia abandona el control de precios del combustible por su alto costo fiscal y ofrece ayudas dirigidas a sectores vulnerables ante el alza energética.

Una gasolinera en Phitsanulok se quedó sin diésel el 16 de marzo. (Foto: Departamento de Relaciones Públicas del Gobierno tailandés)
Una gasolinera en Phitsanulok se quedó sin diésel el 16 de marzo. (Foto: Departamento de Relaciones Públicas del Gobierno tailandés)

Bangkok (VNA) – Tailandia ha abandonado los intentos de limitar los precios internos del combustible, impulsados al alza por el conflicto en Medio Oriente, y en su lugar ofrecerá apoyo específico a los sectores más afectados por los altos precios.

El Gobierno permitirá que los precios energéticos internos se ajusten a los cambios del mercado, declaró el viceprimer ministro y titular de Finanzas, Ekniti Nitithanprapas, en un programa televisivo el 25 de marzo, al señalar que el control de precios había provocado distorsiones del mercado, acaparamiento y pérdidas presupuestarias innecesarias.

El pasado 2 de marzo, el Gobierno tailandés anunció topes de precios para los combustibles de transporte más utilizados, afirmando que no permitiría que el diésel superara los 33 baht (unos 1,01 dólares) por litro. Como resultado, el Fondo Estatal de Combustibles destinó 20.000 millones de baht (aproximadamente 610 millones de dólares) en tres semanas para subsidiar los precios, a un ritmo de alrededor de 1.000 millones de baht diarios (unos 30 millones de dólares).

Sin embargo, las subvenciones siguieron aumentando, alcanzando los 27 baht por litro para el diésel y 9,70 baht para la gasolina, con un coste diario cercano a 2.500 millones de baht (unos 75 millones de dólares).

Tras eliminar el tope de precios, la asistencia estatal se dirigirá a los grupos más vulnerables, así como a conductores, agricultores, pescadores, contratistas y operadores en sectores directamente afectados por la crisis energética. Las personas con ingresos inferiores a 100.000 baht anuales (unos 2.800–3.000 dólares) recibirán subsidios mensuales.

Aproximadamente 13,4 millones de tailandeses pertenecen a este grupo, y el Ministerio de Finanzas está estudiando los niveles adecuados de apoyo, indicó Ekniti.

En los sectores de transporte público y logística, unos 360.000 camioneros y 30.000 conductores de transporte público recibirán subsidios para el combustible. La asistencia también cubrirá a conductores de furgonetas de pasajeros, taxis y mototaxis.

El Ministerio de Comercio de Tailandia se prepara además para ofrecer fertilizantes a precios reducidos para apoyar a los agricultores. Alrededor de la mitad del suministro de fertilizantes del país proviene de Medio Oriente, y los envíos se han visto afectados por el cierre del estrecho de Ormuz.

Mientras tanto, el Ministerio de Transporte proporcionará a los pescadores diésel B20 (con un 20% de aceite de palma), que es 5 baht por litro (unos 0,14 dólares) más barato que el diésel convencional. Los contratistas que ejecutan proyectos del sector público también recibirán compensaciones para hacer frente al aumento de los costos de materiales de construcción y combustible, garantizando el avance de los proyectos.

Además, las empresas de los sectores industrial y de servicios tendrán acceso a préstamos preferenciales para apoyar su liquidez./.

VNA
#Tailandia #precios combustible #subsidios energéticos
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