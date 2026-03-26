Economía de Indonesia crece un 5,05% en primer trimestre de 2026

Yakarta (VNA)- Según el Centro de Estudios Económicos y Jurídicos (Celios), se proyecta que la economía de Indonesia se expanda un 5,05% en el primer trimestre de 2026, impulsada por los efectos positivos del Ramadán y la festividad de Eid al-Fitr (Eid).



Como el país con mayor población musulmana del mundo, Indonesia acaba de concluir las festividades de Eid, el período de mayor consumo y viajes del año. Millones de personas regresan a sus ciudades de origen (mudik) o viajan con sus familias, mientras que los trabajadores reciben la paga extra de Eid (THR), que equivale a un mes de salario. Estos factores contribuyen a impulsar el gasto de los hogares, principal motor del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).



El director ejecutivo de Celios, Bhima Yudhistira, afirmó que el crecimiento real podría ser mayor de no ser por ciertos riesgos. Señaló que muchos hogares siguen siendo cautelosos con sus gastos debido a la preocupación por posibles aumentos en los precios de la energía y los alimentos tras las festividades, lo que podría frenar parcialmente la recuperación del consumo.



El mercado laboral sigue siendo un obstáculo. Las oportunidades de empleo en las principales áreas urbanas aún son limitadas, mientras que muchos solicitantes de empleo migran a las ciudades durante el Eid. Por lo tanto, el Gobierno debe acelerar la creación de empleo y ampliar las oportunidades económicas en los centros de crecimiento emergentes.



Celios también destacó el papel del turismo. Las oleadas estacionales de viajes de regreso al país y el turismo interno impulsan significativamente el sector. Sin embargo, a largo plazo, Indonesia necesita promover aún más nuevos destinos y fomentar estancias más largas de los visitantes para maximizar los beneficios económicos.



El Gobierno indonesio ha establecido una meta de crecimiento del 5,5-5,6% para el primer trimestre de 2026. Para apoyar el consumo y el turismo durante el Eid, el país implementó un paquete de estímulo económico por valor de alrededor de 54 millones de dólares, que incluye descuentos en viajes y programas de apoyo al gasto financiados con el presupuesto estatal y otras fuentes financieras.



Los analistas señalaron que el efecto de la temporada festiva seguirá desempeñando un papel importante en la estructura de crecimiento de Indonesia, pero mantener el impulso después de las fiestas dependerá del control de la inflación y de la mejora de las condiciones del mercado laboral en los próximos trimestres./.

VNA