Internacional

Economía de Indonesia crece un 5,05% en primer trimestre de 2026

Según el Centro de Estudios Económicos y Jurídicos (Celios), se proyecta que la economía de Indonesia se expanda un 5,05% en el primer trimestre de 2026, impulsada por los efectos positivos del Ramadán y la festividad de Eid al-Fitr (Eid).

Yakarta (VNA)- Según el Centro de Estudios Económicos y Jurídicos (Celios), se proyecta que la economía de Indonesia se expanda un 5,05% en el primer trimestre de 2026, impulsada por los efectos positivos del Ramadán y la festividad de Eid al-Fitr (Eid).

Como el país con mayor población musulmana del mundo, Indonesia acaba de concluir las festividades de Eid, el período de mayor consumo y viajes del año. Millones de personas regresan a sus ciudades de origen (mudik) o viajan con sus familias, mientras que los trabajadores reciben la paga extra de Eid (THR), que equivale a un mes de salario. Estos factores contribuyen a impulsar el gasto de los hogares, principal motor del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).

El director ejecutivo de Celios, Bhima Yudhistira, afirmó que el crecimiento real podría ser mayor de no ser por ciertos riesgos. Señaló que muchos hogares siguen siendo cautelosos con sus gastos debido a la preocupación por posibles aumentos en los precios de la energía y los alimentos tras las festividades, lo que podría frenar parcialmente la recuperación del consumo.

El mercado laboral sigue siendo un obstáculo. Las oportunidades de empleo en las principales áreas urbanas aún son limitadas, mientras que muchos solicitantes de empleo migran a las ciudades durante el Eid. Por lo tanto, el Gobierno debe acelerar la creación de empleo y ampliar las oportunidades económicas en los centros de crecimiento emergentes.

Celios también destacó el papel del turismo. Las oleadas estacionales de viajes de regreso al país y el turismo interno impulsan significativamente el sector. Sin embargo, a largo plazo, Indonesia necesita promover aún más nuevos destinos y fomentar estancias más largas de los visitantes para maximizar los beneficios económicos.

El Gobierno indonesio ha establecido una meta de crecimiento del 5,5-5,6% para el primer trimestre de 2026. Para apoyar el consumo y el turismo durante el Eid, el país implementó un paquete de estímulo económico por valor de alrededor de 54 millones de dólares, que incluye descuentos en viajes y programas de apoyo al gasto financiados con el presupuesto estatal y otras fuentes financieras.

Los analistas señalaron que el efecto de la temporada festiva seguirá desempeñando un papel importante en la estructura de crecimiento de Indonesia, pero mantener el impulso después de las fiestas dependerá del control de la inflación y de la mejora de las condiciones del mercado laboral en los próximos trimestres./.

VNA
#Indonesia #Economía de Indonesia #Eid al-Fitr
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Foto ilustrativa (Fuente: globalenergyprize.org/ VNA)

Indonesia impulsa la transición hacia energías sostenibles

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, instruyó a las agencias competentes a acelerar la transición de las plantas eléctricas diésel hacia la energía solar, con el fin de reducir costos y promover un cambio energético sostenible en medio del alza de los precios internacionales del petróleo.

Ver más

Tailandia extrae biocalcio de los desechos de pescado

Tailandia extrae biocalcio de los desechos de pescado

Investigadores de la Universidad Tecnológica Rajamangala, en el distrito de Thanyaburi, Tailandia, han desarrollado un método para extraer calcio de los subproductos de la industria procesadora de pescado, transformando lo que en esencia es un desecho en un producto de alto valor.

Embarcaciones fondeadas frente a la costa de Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), en medio de las restricciones de Irán a las actividades marítimas en el estrecho de Ormuz, el 3 de marzo de 2026. Foto: REUTERS/VNA

Filipinas declara estado de emergencia energética ante la crisis en Medio Oriente

El Gobierno de Filipinas declaró oficialmente el estado de emergencia energética nacional debido al “peligro inminente de un suministro de energía críticamente bajo”, provocado por las crecientes tensiones en Medio Oriente que amenazan la estabilidad del sistema eléctrico y el abastecimiento de combustible en el país.

Filipinas logra respaldo para su ingreso al CPTPP

Filipinas logra respaldo para su ingreso al CPTPP

Filipinas se posiciona como candidato destacado para ingresar al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), tras recibir el respaldo de los miembros del bloque comercial, según confirmó el 18 de marzo un funcionario australiano.

Foto de ilustración. (Fuente: Internet)

TikTok impulsa crecimiento de la economía digital en Malasia

El Ministerio de Economía de Malasia publicó recientemente un informe que evalúa el impacto de TikTok en la economía y la sociedad del país en 2025, destacando el papel de esta plataforma en el impulso del crecimiento de la economía digital.