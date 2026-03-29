Internacional

Singapur incauta más de 830 kg de escamas de pangolín en el mayor decomiso registrado

Singapur decomisa más de 830 kg de escamas de pangolín de Sunda, en el mayor caso registrado, vinculado al tráfico ilegal de fauna.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)
Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Singapur (VNA) - Las autoridades de Singapur incautaron más de 830 kilogramos de escamas de pangolín asiático, en el mayor decomiso de este tipo registrado hasta la fecha en el país.

De acuerdo con el Consejo de Parques Nacionales de Singapur (NParks), el cargamento fue camuflado como piel de pescado seco y transportado en un camión.

El envío fue interceptado el 29 de diciembre de 2025 en la zona de Jurong, después de que el sistema de control de la Autoridad de Inmigración y Control de Fronteras (ICA) detectara anomalías mediante análisis de imágenes.

Durante la inspección, los agentes hallaron 30 sacos de escamas de pangolín, que se estima proceden de más de 2.200 ejemplares. Las investigaciones preliminares apuntan a que la mercancía transitaba por Singapur, con origen en Indonesia y destino final en Camboya.

Análisis genéticos posteriores confirmaron que las escamas pertenecen al pangolín de Sunda (Manis javanica), una especie nativa del Sudeste Asiático catalogada como gravemente amenazada. Las autoridades continúan investigando el caso.

En paralelo, durante un taller juvenil regional con motivo del Día Mundial de la Vida Silvestre, celebrado en la Academia BCA de Braddell, el secretario de Estado para Desarrollo Nacional, Alvin Tan, presentó una guía dirigida al sector del transporte marítimo para reforzar la detección del tráfico ilegal de fauna silvestre.

El documento identifica señales de alerta comunes, como inconsistencias en la documentación, discrepancias en el valor declarado de la carga, el peso o la apariencia externa, y proporciona herramientas para reconocer especies incluidas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Según la Ley sobre Especies en Peligro (Importación y Exportación) de Singapur, la importación de especies incluidas en CITES sin permiso válido puede acarrear multas de hasta 200.000 dólares singapurenses (unos 154.000 dólares) por cada ejemplar, penas de prisión de hasta ocho años, o ambas sanciones./.

VNA
#Singapur #830 kilogramos de escamas de pangolín asiático
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Ver más

Foto de ilustración. Foto: VNA

Reestructuración de las cadenas de suministro impulsa a la ASEAN

La estrategia de diversificación de mercados de China y el proceso de reestructuración de las cadenas de suministro hacia el Sudeste Asiático están contribuyendo a mantener un sólido volumen de transporte de mercancías en Asia, a pesar de las tensiones geopolíticas globales.

En el evento. (Fuente: VNA)

Vietnam y China impulsan intercambio juvenil

Más de 150 estudiantes y profesores vietnamitas procedentes de ocho universidades participan en el coloquio temático "Presidente Ho Chi Minh en China" del del 25 de marzo al 1 de abril de 2026, como parte del programa “Viaje Rojo: Investigación y aprendizaje de los jóvenes vietnamitas en China” .

Tailandia extrae biocalcio de los desechos de pescado

Tailandia extrae biocalcio de los desechos de pescado

Investigadores de la Universidad Tecnológica Rajamangala, en el distrito de Thanyaburi, Tailandia, han desarrollado un método para extraer calcio de los subproductos de la industria procesadora de pescado, transformando lo que en esencia es un desecho en un producto de alto valor.

Embarcaciones fondeadas frente a la costa de Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), en medio de las restricciones de Irán a las actividades marítimas en el estrecho de Ormuz, el 3 de marzo de 2026. Foto: REUTERS/VNA

Filipinas declara estado de emergencia energética ante la crisis en Medio Oriente

El Gobierno de Filipinas declaró oficialmente el estado de emergencia energética nacional debido al “peligro inminente de un suministro de energía críticamente bajo”, provocado por las crecientes tensiones en Medio Oriente que amenazan la estabilidad del sistema eléctrico y el abastecimiento de combustible en el país.