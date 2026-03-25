Vietnam contribuye activamente a la solidaridad dentro de la Francofonía

Nueva York (VNA) - La Misión Permanente de Vietnam ante las Naciones Unidas (ONU) organizó recientemente en su sede en Nueva York una recepción para conmemorar el Día Internacional de la Francofonía y el Día de la Lengua Francesa.

El evento, realizado la víspera, reunió al representante permanente de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF) ante la ONU, al presidente del Grupo de Embajadores Francófonos en Nueva York, así como a numerosos embajadores, jefes de misión y representantes de los Estados miembros y observadores de la OIF.

En su intervención, el embajador Do Hung Viet, jefe de la Misión Permanente de Vietnam ante la ONU, destacó que estas fechas, celebradas cada 20 de marzo, representan una oportunidad para subrayar la relevancia y vitalidad del francés, así como los valores que promueve la comunidad francófona, entre ellos el multilateralismo, la diversidad cultural, el diálogo, la solidaridad y la cooperación internacional.

Señaló que el francés continúa jugando un papel fundamental en la ONU, contribuyendo al multilingüismo, un pilar del multilateralismo, y al fortalecimiento de los intercambios, la comprensión mutua y los vínculos entre las naciones.

En la cita (Fuente: VNA)

Como miembro activo y responsable de la Francofonía, Vietnam percibe este espacio no solo como un marco lingüístico, sino también como un ámbito para el intercambio, la solidaridad y la acción colectiva en favor de los objetivos comunes de la comunidad internacional.

La recepción, marcada por un ambiente cordial y elementos culturales vietnamitas, ayudó a reforzar los lazos entre Vietnam y los países francófonos, proyectando además la imagen de un país dinámico, con una identidad rica y un fuerte compromiso con la integración internacional.

Durante la ocasión, la misión vietnamita también presentó la candidatura de Hanoi para un puesto de juez en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y mantuvo intercambios con sus socios francófonos en la ONU./.