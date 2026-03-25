Internacional

ADB respalda a Asia-Pacífico frente a impactos del conflicto en Medio Oriente

El ADB anuncia paquete financiero para mitigar efectos del conflicto en Medio Oriente en economías de Asia y el Pacífico.

Un buque mercante permanece anclado frente a la costa de Dubái (Emiratos Árabes Unidos), mientras el tráfico marítimo se ve interrumpido en el estrecho de Ormuz el 2 de marzo de 2026. (Foto: AA/VNA)
Un buque mercante permanece anclado frente a la costa de Dubái (Emiratos Árabes Unidos), mientras el tráfico marítimo se ve interrumpido en el estrecho de Ormuz el 2 de marzo de 2026. (Foto: AA/VNA)

Hanoi (VNA)- El Banco Asiático de Desarrollo (ADB) anunció un paquete de apoyo financiero destinado a ayudar a sus países miembros en desarrollo a mitigar los impactos económico-financieros derivados del conflicto en Medio Oriente.

Según ADB, la institución sigue de cerca la evolución de los mercados globales, especialmente la volatilidad de los precios de la energía, las presiones inflacionarias y la balanza de cuenta corriente en la región de Asia y el Pacífico. Las interrupciones en las rutas de transporte han provocado un fuerte aumento de los costos logísticos y han prolongado los tiempos de entrega, generando al mismo tiempo riesgos en el suministro no solo de energía, sino también de insumos básicos como petroquímicos y fertilizantes, lo que afecta directamente a la producción agrícola y alimentaria.

El ADB advirtió que las economías que dependen del turismo y las remesas están sufriendo un impacto agravado, mientras que el entorno financiero regional se ha vuelto más inestable, ejerciendo presión sobre las políticas monetarias y los flujos de capital.

El presidente del ADB, Masato Kanda, afirmó que la organización proporcionará un apoyo rápido, flexible y adaptable para ayudar a los países a enfrentar las presiones inmediatas y fortalecer la capacidad de recuperación a largo plazo.

El paquete de apoyo del ADB consta de dos pilares principales: primero, el apoyo presupuestario de desembolso rápido para ayudar a los países en desarrollo a afrontar el aumento de las presiones financieras, especialmente mediante el uso del Mecanismo de Apoyo Contracíclico del banco para ayudar a estabilizar las economías y mitigar el impacto de las crisis en los grupos vulnerables.

Segundo, el Programa de Financiación del Comercio y la Cadena de Suministro (TSCFP) del ADB brinda ayuda al sector privado con el fin de garantizar que los productos básicos de importación, incluidos la energía y los alimentos, sigan circulando. La institución bancaria decidió reactivar el apoyo a la importación de petróleo bajo este programa de forma excepcional y por un tiempo limitado.

Actualmente, el ADB está trabajando con los países más afectados para implementar el apoyo de manera oportuna, coordinándose al mismo tiempo con los socios para el desarrollo y el sector privado a fin de asegurar una respuesta eficaz, mantener la estabilidad económica y proteger a los grupos de población más vulnerables de la región./.

VNA
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