Palacio Presidencial de Indonesia abre sus puertas al público

Yakarta (VNA) – El Palacio Presidencial de Indonesia en Yakarta celebró su tradicional programa de “jornada de puertas abiertas” con motivo de la festividad de Eid al-Fitr, recibiendo a miles de ciudadanos en un ambiente de festividad y calidez humana.



En un gesto de cercanía institucional, el presidente indonesio, Prabowo Subianto, saludó personalmente a los miembros de la comunidad musulmana en el recinto palaciego el pasado 21 de marzo, estrechando manos y expresando sus mejores deseos para las festividades a los asistentes.



Este evento anual simboliza la unidad nacional y el fin del mes sagrado del Ramadán, permitiendo una interacción directa entre el jefe de Estado y la población en una de las fechas más significativas del calendario islámico.



Desde las primeras horas de la mañana, grandes multitudes se congregaron de manera ordenada en las inmediaciones de los terrenos del palacio para tener la oportunidad de conocer al mandatario. La jornada estuvo marcada por una atmósfera de alegría y emoción, con numerosas familias vestidas con trajes tradicionales que compartían bendiciones tras concluir el período de ayuno.



Según informaron los organizadores del evento, aproximadamente 5 mil personas asistieron al encuentro, destacando la alta participación y el civismo de los visitantes. Además del saludo presidencial, los asistentes pudieron disfrutar de una amplia variedad de alimentos y bebidas servidos en una gran recepción que incluyó productos de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), una iniciativa que busca promover activamente los productos de los negocios locales.



En declaraciones ofrecidas a los corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Yakarta, una visitante identificada como Dedeh relató que asistió a las oraciones en la Gran Mezquita Istiqlal antes de dirigirse al palacio. Describió el encuentro con el presidente Prabowo como una experiencia significativa y profundamente emotiva durante esta ocasión festiva, manifestando su esperanza de ver una Indonesia más próspera, pacífica y unida en los años venideros.



Por su parte, otro asistente llamado Rifal comentó que el hecho de estrechar la mano del presidente durante esta reunión de vacaciones le brindó una sensación especial de alegría, añadiendo que mantiene una visión optimista respecto al desarrollo futuro del país y su consolidación como una nación fuerte en la región.



Eid Al-Fitr, también conocido como Fiesta del Fin del Ayuno, es una festividad religiosa de la tradición islámica que marca el final del mes sagrado del Ramadán, un momento en el que los musulmanes ayunan, rezan y meditan./.

VNA