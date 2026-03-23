Internacional

Filipinas se aproxima al estatus de país de ingresos medianos altos

El Banco Mundial (BM) considera que Filipinas se encuentra cerca de alcanzar la clasificación de economía de ingresos medianos altos, basándose en las tendencias actuales de crecimiento de su Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita.

Foto ilustrativa (Fuente: STARS)
Foto ilustrativa (Fuente: STARS)

Manila (VNA) – El Banco Mundial (BM) considera que Filipinas se encuentra cerca de alcanzar la clasificación de economía de ingresos medianos altos, basándose en las tendencias actuales de crecimiento de su Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita.

Según informó el diario Philippine Star, citando al organismo multilateral, se proyecta que este país archipiélago se sitúe próximamente en el umbral necesario para este ascenso de categoría, cuya actualización oficial de clasificaciones y límites por parte del banco está programada para el próximo 1 de julio.

De acuerdo con los datos publicados por el Banco Mundial el año pasado, Filipinas se mantuvo como un país de ingresos medianos bajos, con un INB per cápita que alcanzó los 4.470 dólares en 2024.

Bajo el método Atlas utilizado por la institución, las economías se clasifican como de ingresos medianos-bajos cuando su INB per cápita se sitúa entre los 1.136 y 4.495 dólares. Por lo tanto, con el nivel actual, Filipinas se encuentra a solo 26 dólares del límite inferior del siguiente nivel.

La escala del BM define a las economías de ingresos medianos altos como aquellas que registran un INB per cápita de entre 4.496 y 13.935 dólares, mientras que las economías de ingresos altos son aquellas que superan este último monto.

Filipinas ha formado parte del grupo de ingresos medianos bajos desde 1987, por lo que este cambio representaría un hito histórico tras casi cuatro décadas de permanencia en el mismo segmento económico./.

VNA
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