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Indonesia impulsa la transición hacia energías sostenibles

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, instruyó a las agencias competentes a acelerar la transición de las plantas eléctricas diésel hacia la energía solar, con el fin de reducir costos y promover un cambio energético sostenible en medio del alza de los precios internacionales del petróleo.

Foto ilustrativa (Fuente: globalenergyprize.org/ VNA)
Foto ilustrativa (Fuente: globalenergyprize.org/ VNA)

Yakarta (VNA) – El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, instruyó a las agencias competentes a acelerar la transición de las plantas eléctricas diésel hacia la energía solar, con el fin de reducir costos y promover un cambio energético sostenible en medio del alza de los precios internacionales del petróleo.

El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, señaló que el Presidente ordenó una evaluación e implementación inmediata de la política. Destacó que la dependencia de las plantas diésel no solo eleva los costos de producción de electricidad, sino que también presiona el presupuesto estatal a través de subsidios al combustible.

El fondo soberano de Indonesia, Danantara, ha sido encargado de abordar los problemas relacionados con el sistema actual de energía diésel. Mientras tanto, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Brian Yuliarto, afirmó que estas plantas siguen siendo ampliamente utilizadas, pero deberían ser reemplazadas gradualmente por fuentes de energía renovable, especialmente la solar, debido a sus ventajas económicas y ambientales.

El Gobierno indonesio también ha establecido un grupo de trabajo especial para acelerar la transición energética, liderado por el ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia.

Según Bahlil, Indonesia está impulsando programas de energía limpia, incluidos planes para desarrollar hasta 100 gigavatios (GW) de capacidad de energía solar.

Además, el despliegue de la energía solar dará prioridad a escuelas, comunidades rurales y zonas remotas donde el acceso a la red eléctrica nacional sigue siendo limitado. Se espera que esta iniciativa amplíe el acceso a la electricidad, reduzca la carga de los subsidios y apoye la adopción de vehículos eléctricos como motocicletas y automóviles.

Esta medida forma parte de la estrategia a largo plazo de Indonesia para reforzar la seguridad energética, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y promover un crecimiento verde en los próximos años./.

VNA
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