Laos y OIEA impulsan uso de tecnología nuclear para desarrollo sostenible

Vienam (VNA) –Laos y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) han formalizado un compromiso estratégico de largo plazo mediante la firma del tercer Marco del Programa de País (CPF, inglés) para el período 2026-2033.



Este acuerdo, suscrito en la sede del organismo en Viena, tiene como objetivo central fortalecer la cooperación técnica para que la nación sudesteasiática pueda aprovechar las aplicaciones pacíficas de la tecnología nuclear en sectores clave de su economía y sociedad, acelerando así el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.



El nuevo marco de colaboración representa una hoja de ruta técnica que no solo aborda las necesidades inmediatas de seguridad radiológica, sino que también proyecta la integración de soluciones nucleares avanzadas en la infraestructura nacional de desarrollo durante los próximos ocho años.



Durante la ceremonia de firma, el subdirector general del OIEA, Hua Liu, destacó la relevancia fundamental de este organismo como socio estratégico para sus Estados miembros, enfatizando que la promoción del uso pacífico de la ciencia nuclear es una herramienta poderosa para el progreso socioeconómico.



El alto funcionario subrayó la necesidad imperiosa de alinear la implementación del CPF con las prioridades nacionales de Laos, garantizando siempre los más altos estándares de seguridad radiológica.



Hua Liu reafirmó el compromiso del OIEA de continuar trabajando estrechamente con las autoridades laosianas para expandir el alcance de la tecnología nuclear hacia áreas críticas como la agricultura, la salud pública, la nutrición y la gestión sostenible de los recursos hídricos y ambientales, elementos que son esenciales para el bienestar de la población y la resiliencia del ecosistema nacional.



Bajo este nuevo esquema de cooperación para el ciclo 2026-2033, el apoyo técnico y profesional se centrará en el desarrollo integral de recursos humanos y el fortalecimiento de las capacidades institucionales en materia de seguridad nuclear.



La agenda de trabajo es amplia y abarca aplicaciones prácticas en múltiples dimensiones, incluyendo la industria pesada, el sector energético, la productividad agrícola y la mejora de los estándares de nutrición nacional.



Asimismo, el marco contempla proyectos específicos dedicados a la protección de los recursos hídricos y la preservación del medio ambiente, áreas donde la tecnología nuclear ofrece métodos de análisis y monitoreo de alta precisión. La educación y la investigación científica también ocupan un lugar preponderante en el documento, estableciendo un puente para que los especialistas laosianos puedan integrarse de manera más efectiva en las redes de cooperación internacional y acceder a los últimos avances en la materia.



Este tercer ciclo de cooperación técnica no es un hecho aislado, sino la continuación de una relación sólida que ha visto la implementación exitosa de marcos previos durante los períodos 2014-2018 y 2020-2025.



En los últimos años, el OIEA ha proporcionado a Laos un soporte constante mediante programas de creación de capacidad que han permitido formar a expertos locales en el manejo seguro y eficiente de tecnologías relacionadas con la radiación. Esta base de conocimiento acumulada servirá de cimiento para que el nuevo programa 2026-2033 pueda escalar sus impactos, pasando de la capacitación técnica básica a la implementación de soluciones tecnológicas complejas que respondan a los retos actuales de la globalización y el cambio climático, manteniendo siempre un enfoque estricto en el uso pacífico de la energía atómica.



Se espera que el CPF recién firmado desempeñe un papel determinante en la ejecución del décimo plan nacional quinquenal de desarrollo socioeconómico de Laos para la etapa 2026-2030./.

VNA