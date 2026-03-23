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Asamblea Nacional de Laos elige a principales dirigentes del país

La Asamblea Nacional (AN) de Laos de la X legislatura celebró hoy su primer período de sesiones en Vientián, bajo la presidencia del miembro del Buró Político y presidente de la IX legislatura, Xaysomphon Phomvihane.

La Asamblea Nacional de Laos elige a principales dirigentes del país (Foto: VNA)
La Asamblea Nacional de Laos elige a principales dirigentes del país (Foto: VNA)

Vientián (VNA) – La Asamblea Nacional (AN) de Laos de la X legislatura celebró hoy su primer período de sesiones en Vientián, bajo la presidencia del miembro del Buró Político y presidente de la IX legislatura, Xaysomphon Phomvihane.

En su discurso de apertura, Xaysomphon Phomvihane señaló que la sesión examinará y aprobará una serie de asuntos nacionales clave, entre ellos la validación de los mandatos de los diputados, la elección de los principales dirigentes del Estado y la aprobación del décimo plan quinquenal de desarrollo socioeconómico del país para el período 2026–2030.

Los legisladores también revisarán, en principio, un proyecto ferroviario que conectará la ciudad de Thakhek, en la provincia de Khammuon, con Mu Gia en la frontera entre Laos y Vietnam, bajo un modelo de construcción–operación–transferencia (BOT), junto con los planes operativos quinquenales de las principales instituciones judiciales, de inspección y auditoría, así como la agenda legislativa de la Asamblea Nacional para 2026–2030.

Durante la sesión inaugural, los diputados reeligieron a Xaysomphon Phomvihane como presidente de la X legislatura. Thongloun Sisoulith fue elegido presidente de Laos, Viengthong Siphandone vicepresidenta del país y Sonexay Siphandone primer ministro, junto con seis viceprimeros ministros.

La sesión también aprobó nombramientos clave en los ámbitos judicial y de supervisión, incluidos los jefes del Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía Suprema Popular, la Autoridad Estatal de Inspección y la Organización Estatal de Auditoría./.

VNA
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