Camboya introduce medidas de ahorro energético por conflicto en Medio Oriente

Phnom Penh (VNA) – El Gobierno de Camboya emitió una directiva que exige la implementación de medidas de ahorro energético en todos los ministerios, agencias e instituciones estatales, en respuesta al aumento de los precios globales de la energía vinculado a las tensiones en Medio Oriente.



También se espera que el aumento del costo del combustible afecte la producción de electricidad, ya que este sigue siendo un insumo clave, según informó el medio local Khmer Times.



A pesar de estos desafíos, el Gobierno señaló que el suministro de combustible y electricidad en Camboya se mantiene estable, lo que respalda las actividades económicas y la prestación de servicios públicos, basándose en evaluaciones realizadas junto con el Ministerio de Minas y Energía, la Electricidad de Camboya (EDC en inglés) y las empresas importadoras de combustible.



Para hacer frente a la situación, el Gobierno ha pedido la aplicación de medidas más estrictas para reducir el consumo de combustible.



Se anima a todos los ministerios e instituciones a limitar las reuniones presenciales y los viajes de larga distancia, así como a promover el uso de plataformas en línea, salvo cuando sea absolutamente necesario.



El Ministerio de Minas y Energía emitirá directrices detalladas sobre prácticas de eficiencia energética y colaborará con el Ministerio de Información para aumentar la concienciación pública a través de los medios de comunicación.



Las instituciones gubernamentales están obligadas a adoptar prácticas de ahorro energético en sus operaciones de oficina, mientras que las administraciones locales trabajarán con EL EDC para mejorar la eficiencia de los sistemas de alumbrado público./.

VNA