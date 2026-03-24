Internacional

Camboya introduce medidas de ahorro energético por conflicto en Medio Oriente

El Gobierno de Camboya emitió una directiva que exige la implementación de medidas de ahorro energético en todos los ministerios, agencias e instituciones estatales, en respuesta al aumento de los precios globales de la energía vinculado a las tensiones en Medio Oriente.

Phnom Penh (VNA) – El Gobierno de Camboya emitió una directiva que exige la implementación de medidas de ahorro energético en todos los ministerios, agencias e instituciones estatales, en respuesta al aumento de los precios globales de la energía vinculado a las tensiones en Medio Oriente.

También se espera que el aumento del costo del combustible afecte la producción de electricidad, ya que este sigue siendo un insumo clave, según informó el medio local Khmer Times.

A pesar de estos desafíos, el Gobierno señaló que el suministro de combustible y electricidad en Camboya se mantiene estable, lo que respalda las actividades económicas y la prestación de servicios públicos, basándose en evaluaciones realizadas junto con el Ministerio de Minas y Energía, la Electricidad de Camboya (EDC en inglés) y las empresas importadoras de combustible.

Para hacer frente a la situación, el Gobierno ha pedido la aplicación de medidas más estrictas para reducir el consumo de combustible.

Se anima a todos los ministerios e instituciones a limitar las reuniones presenciales y los viajes de larga distancia, así como a promover el uso de plataformas en línea, salvo cuando sea absolutamente necesario.

El Ministerio de Minas y Energía emitirá directrices detalladas sobre prácticas de eficiencia energética y colaborará con el Ministerio de Información para aumentar la concienciación pública a través de los medios de comunicación.

Las instituciones gubernamentales están obligadas a adoptar prácticas de ahorro energético en sus operaciones de oficina, mientras que las administraciones locales trabajarán con EL EDC para mejorar la eficiencia de los sistemas de alumbrado público./.

VNA
#Camboya #ahorro energético #precios del combustible #Medio Oriente #eficiencia energética #gobierno #electricidad
Seguir VietnamPlus

Seguridad energética

Noticias relacionadas

Una gasolinera en Hanoi. (Foto: VNA)

Petrolimex acelerará la transición total hacia el biocombustible E10RON95

El Grupo Nacional de Petróleo de Vietnam (Petrolimex) anunció hoy que está implementando medidas drásticas para expandir la comercialización de la gasolina biológica E10RON95 a partir del próximo mes de abril, con el objetivo de reemplazar por completo el combustible mineral antes de los plazos establecidos.

Laos confirma un suministro estable de combustible

Laos confirma un suministro estable de combustible

El Gobierno de Laos aseguró que el suministro de combustible del país se mantiene estable a pesar de las interrupciones en el mercado petrolero mundial, al tiempo que instó a la ciudadanía a ahorrar combustible ante la continua incertidumbre en el suministro global.

Ver más

Foto ilustrativa (Fuente: globalenergyprize.org/ VNA)

Indonesia impulsa la transición hacia energías sostenibles

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, instruyó a las agencias competentes a acelerar la transición de las plantas eléctricas diésel hacia la energía solar, con el fin de reducir costos y promover un cambio energético sostenible en medio del alza de los precios internacionales del petróleo.

Filipinas logra respaldo para su ingreso al CPTPP

Filipinas logra respaldo para su ingreso al CPTPP

Filipinas se posiciona como candidato destacado para ingresar al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), tras recibir el respaldo de los miembros del bloque comercial, según confirmó el 18 de marzo un funcionario australiano.

Foto de ilustración. (Fuente: Internet)

TikTok impulsa crecimiento de la economía digital en Malasia

El Ministerio de Economía de Malasia publicó recientemente un informe que evalúa el impacto de TikTok en la economía y la sociedad del país en 2025, destacando el papel de esta plataforma en el impulso del crecimiento de la economía digital.

Un mercado tradicional en la isla de Lombok, Indonesia. (Foto: VNA)

Indonesia se proyecta entre las cinco economías más grandes del mundo para 2050

Con un Producto Interno Bruto (PIB) estimado entre 10 y 11 billones de dólares, Indonesia se perfila para ocupar el tercer puesto en Asia y posicionarse dentro del “Top 5” de las potencias económicas mundiales para 2050, afirmó el ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, tras analizar el actual impulso de crecimiento y las reformas estructurales del país.

Indonesia enfrenta aumento en casos de sarampión

Indonesia enfrenta aumento en casos de sarampión

Indonesia está experimentando un fuerte aumento en los casos de sarampión, lo que genera preocupación de que este repunte pueda estar relacionado con la disminución de las tasas de vacunación y la creciente reticencia a vacunarse tras el fin de la pandemia de la COVID-19.