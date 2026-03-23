Petrolimex acelerará la transición total hacia el biocombustible E10RON95

Hanoi (VNA) – El Grupo Nacional de Petróleo de Vietnam (Petrolimex) anunció hoy que está implementando medidas drásticas para expandir la comercialización de la gasolina biológica E10RON95 a partir del próximo mes de abril, con el objetivo de reemplazar por completo el combustible mineral antes de los plazos establecidos.



Esta decisión responde tanto a la estrategia de desarrollo sostenible del país como a la necesidad de asegurar el suministro energético ante las recientes inestabilidades en el mercado internacional de hidrocarburos.



Según datos del propio grupo, el consumo de E10RON95 ha alcanzado un promedio de 95 metros cúbicos diarios, lo que representa un incremento del 40% en comparación con los primeros días de la fase piloto iniciada el 1 de agosto de 2025. Hasta la fecha, Petrolimex ha operado con éxito este biocombustible en 60 estaciones de servicio en Ciudad Ho Chi Minh y la provincia central de Quang Ngai sin registrar quejas de los consumidores sobre la calidad del producto. Esta aceptación indica una creciente confianza de los usuarios en la transición hacia combustibles más limpios y eficientes.



La aceleración de este plan se alinea con la Circular 50/2025/TT-BCT del Ministerio de Industria y Comercio, que regula la hoja de ruta para la mezcla de biocombustibles en Vietnam. Para cumplir con estos objetivos, Petrolimex ha modernizado sus sistemas de almacenamiento y mezcla, además de optimizar su red logística y asegurar el suministro de etanol.



En un contexto de conflictos en Medio Oriente que afectan la importación de combustibles fósiles, la transición total al E10RON95 permitiría reducir la dependencia de la gasolina mineral en casi un 10%, equivalente a un ahorro de entre 35 y 40 mil metros cúbicos mensuales.



A pesar de los avances, el grupo enfrenta el desafío de la producción nacional de etanol, que actualmente solo cubre una parte de la demanda necesaria, estimada entre 45 y 50 mil metros cúbicos por mes. Para solventar esta brecha, Petrolimex ha iniciado desde principios de marzo negociaciones para contratos a corto y largo plazo con socios de Estados Unidos, Corea del Sur y Singapur. No obstante, se prevé que el precio del etanol importado pueda aumentar debido a los costos de transporte y la tendencia alcista de los precios mundiales del petróleo.



Para incentivar el uso masivo del E10RON95 a nivel nacional, Petrolimex ha solicitado formalmente a las autoridades competentes la reducción de los impuestos ambientales y la estandarización de las normativas técnicas para este combustible.



El grupo reafirmó su compromiso con la calidad mediante procesos de control estrictos, asegurando que el despliegue de este producto no solo reduzca las emisiones contaminantes, sino que garantice la seguridad y el rendimiento de los vehículos en todo el territorio vietnamita./.

VNA