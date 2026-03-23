Economía

Petrolimex acelerará la transición total hacia el biocombustible E10RON95

El Grupo Nacional de Petróleo de Vietnam (Petrolimex) anunció hoy que está implementando medidas drásticas para expandir la comercialización de la gasolina biológica E10RON95 a partir del próximo mes de abril, con el objetivo de reemplazar por completo el combustible mineral antes de los plazos establecidos.

Una gasolinera en Hanoi. (Foto: VNA)
Una gasolinera en Hanoi. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – El Grupo Nacional de Petróleo de Vietnam (Petrolimex) anunció hoy que está implementando medidas drásticas para expandir la comercialización de la gasolina biológica E10RON95 a partir del próximo mes de abril, con el objetivo de reemplazar por completo el combustible mineral antes de los plazos establecidos.

Esta decisión responde tanto a la estrategia de desarrollo sostenible del país como a la necesidad de asegurar el suministro energético ante las recientes inestabilidades en el mercado internacional de hidrocarburos.

Según datos del propio grupo, el consumo de E10RON95 ha alcanzado un promedio de 95 metros cúbicos diarios, lo que representa un incremento del 40% en comparación con los primeros días de la fase piloto iniciada el 1 de agosto de 2025. Hasta la fecha, Petrolimex ha operado con éxito este biocombustible en 60 estaciones de servicio en Ciudad Ho Chi Minh y la provincia central de Quang Ngai sin registrar quejas de los consumidores sobre la calidad del producto. Esta aceptación indica una creciente confianza de los usuarios en la transición hacia combustibles más limpios y eficientes.

La aceleración de este plan se alinea con la Circular 50/2025/TT-BCT del Ministerio de Industria y Comercio, que regula la hoja de ruta para la mezcla de biocombustibles en Vietnam. Para cumplir con estos objetivos, Petrolimex ha modernizado sus sistemas de almacenamiento y mezcla, además de optimizar su red logística y asegurar el suministro de etanol.

En un contexto de conflictos en Medio Oriente que afectan la importación de combustibles fósiles, la transición total al E10RON95 permitiría reducir la dependencia de la gasolina mineral en casi un 10%, equivalente a un ahorro de entre 35 y 40 mil metros cúbicos mensuales.

A pesar de los avances, el grupo enfrenta el desafío de la producción nacional de etanol, que actualmente solo cubre una parte de la demanda necesaria, estimada entre 45 y 50 mil metros cúbicos por mes. Para solventar esta brecha, Petrolimex ha iniciado desde principios de marzo negociaciones para contratos a corto y largo plazo con socios de Estados Unidos, Corea del Sur y Singapur. No obstante, se prevé que el precio del etanol importado pueda aumentar debido a los costos de transporte y la tendencia alcista de los precios mundiales del petróleo.

Para incentivar el uso masivo del E10RON95 a nivel nacional, Petrolimex ha solicitado formalmente a las autoridades competentes la reducción de los impuestos ambientales y la estandarización de las normativas técnicas para este combustible.

El grupo reafirmó su compromiso con la calidad mediante procesos de control estrictos, asegurando que el despliegue de este producto no solo reduzca las emisiones contaminantes, sino que garantice la seguridad y el rendimiento de los vehículos en todo el territorio vietnamita./.

VNA
#Petrolimex #biocombustible #E10RON95 #transición energética #sostenibilidad #etanol #seguridad energética #gasolina mineral
Seguir VietnamPlus

Seguridad energética

Transición Verde

Noticias relacionadas

El primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, y el embajador de Japón en el país, Ito Naoki. (Fuente: VNA)

Vietnam solicita apoyo a Japón para garantizar seguridad energética

El primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, solicitó el apoyo de Japón en materia energética, especialmente en productos derivados del petróleo y la gasolina, con el objetivo de superar conjuntamente las dificultades generadas por las afectaciones a la cadena de suministros debido al conflicto en Medio Oriente.

Foto ilustrativa (Fuente: VNA)

Precio de gasolina E5RON92 registra una disminución

A partir de las 22:00 del 12 de marzo, el Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Finanzas de Vietnam ajustaron los precios de la gasolina y el petróleo según la evolución del mercado mundial y las directrices del gobierno, utilizando también el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles para mitigar las fluctuaciones.

Numerosos medios del transporte acuden a cargar combustible a la gasolinera Petrolimex n.° 111 (comuna de My Tho, provincia de Dong Thap). (Foto: VNA)

Suben los precios de la gasolina en Vietnam desde el 10 de marzo

A partir de las 23:45 del 10 de marzo, los precios de los combustibles en Vietnam registraron un aumento tras la decisión conjunta de los ministerios de Industria y Comercio y de Finanzas de aplicar medidas de gestión que combinan el uso del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles con el ajuste de las tarifas internas.

Ver más

Vietnam registra récord de IED ejecutada en primer bimestre de 2026

Vietnam registra récord de IED ejecutada en primer bimestre de 2026

La inversión extranjera directa (IED) ejecutada en Vietnam durante el primer bimestre de 2026 se estimó en 3,21 mil millones de dólares, el nivel más alto registrado para este período en los últimos cinco años, lo que representa un aumento interanual del 8,8%.

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, y las empresas japonesas. (Foto: VNA)

Primer ministro de Vietnam dialoga con empresas japonesas

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, presidió hoy un diálogo con empresas japonesas, con la participación del embajador japonés Ito Naoki, líderes de diversos ministerios, sectores y localidades, así como representantes de asociaciones y grandes corporaciones.

Textiles y las prendas de vestir son uno de los principales productos de exportación de Vietnam a Rusia (Fuente: VNA)

Vietnam y Rusia elevan la cooperación comercial

La visita del primer ministro Pham Minh Chinh a Rusia refuerza la cooperación comercial y energética entre ambos países, con nuevas oportunidades en tecnología, industria y energías renovables.

El viceprimer ministro vietnamita Nguyen Chi Dung y el ministro italiano de Empresas y Made in Italy, Adolfo Urso. (Foto: VNA)

Vietnam e Italia profundizan la diplomacia económica para impulsar el comercio y la inversión

El viceprimer ministro Nguyen Chi Dung llamó a reforzar la diplomacia económica para seguir impulsando los vínculos comerciales y de inversión entre Vietnam e Italia, al tiempo que instó a Roma a respaldar la pronta ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones Unión Europea - Vietnam (EVIPA) por parte de los Estados miembros restantes de la Unión Europea.