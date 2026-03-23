Ciudad Ho Chi Minh aspira a convertirse en "capital" de semiconductores

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Ciudad Ho Chi Minh aspira a convertirse en un centro líder regional e internacional de la industria de semiconductores, enfocándose en atraer inversiones de corporaciones multinacionales y empresas punteras en el ámbito de la fabricación de componentes electrónicos, semiconductores y chips.



Según el Plan 98, la metrópolis survietnamita no solo se centra en la atracción de inversiones, sino que también pone énfasis en la construcción de un ecosistema integral, que abarca desde la investigación y desarrollo (I+D) y la formación de recursos humanos, hasta el impulso de la innovación y el emprendimiento en el sector de los microcircuitos y semiconductores.



Uno de los puntos destacados es el fomento de la cooperación con gigantes tecnológicos como AMD, NVIDIA y Qualcomm para recibir transferencia tecnológica, mejorar la capacidad de diseño de microcircuitos y participar profundamente en la cadena de valor global.



Paralelamente, Ciudad Ho Chi Minh aspira a atraer al menos 4 proyectos de inversión extranjera directa (IED) en el sector de los semiconductores, priorizando obras de alto valor añadido y compatibles con el medio ambiente.



En cuanto a infraestructura, la urbe invertirá en la construcción de un centro de investigación de semiconductores de estándares internacionales, desarrollará laboratorios de microcircuitos en las instituciones y laboratorios de uso compartido en la Universidad Nacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh. Al mismo tiempo, modernizará el centro de computación de alto rendimiento en el Parque de Software Quang Trung y ampliará el Parque de Alta Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh para convertirlo en una urbe de alta tecnología, formando un complejo industrial de semiconductores a gran escala.



El capital humano se define como el factor clave. Para este año, Ciudad Ho Chi Minh se fija la meta de formar a 1.500 profesionales especializados, matricular a unos 3.300 estudiantes en carreras afines y llevar a cabo la capacitación de actualización para al menos 300 trabajadores. Se establecerá un fondo de desarrollo de recursos humanos para el diseño de microcircuitos con una escala de aproximadamente 5 millones de dólares, destinado a financiar becas, investigación y la atracción de expertos nacionales y extranjeros.



La ciudad también se propone atraer expertos, desarrollar al menos 10 startups en el sector y ampliar la cooperación internacional, la firma de memorandos de entendimiento y la organización de eventos internacionales sobre semiconductores.



En la práctica, Ciudad Ho Chi Minh ya ha atraído varios proyectos de gran envergadura, como la expansión de las actividades de I+D del Grupo Marvell (Estados Unidos), el aumento de capital de inversión del Grupo BESI (Países Bajos), así como proyectos nacionales de CT Group y VNChip en los ámbitos de encapsulado, pruebas e investigación de chips.



Sin embargo, los expertos sostienen que para convertirse en una "capital" de los semiconductores, Ciudad Ho Chi Minh necesita construir un ecosistema integral que no se limite al aspecto técnico, sino que incluya finanzas, gestión, logística y cadena de suministro. Asimismo, se requieren políticas a largo plazo que vinculen la investigación científica, la formación y la atracción de inversiones para crear una base de desarrollo sostenible para la industria.



Actualmente, Vietnam ya participa en toda la cadena de valor global de semiconductores, atrayendo a más de 50 empresas de diseño de chips con cerca de 7.000 ingenieros, junto con un capital total de IED que supera los 14,2 mil millones de dólares, lo que sienta las bases para que Ciudad Ho Chi Minh materialice su objetivo de ser un centro de semiconductores en el futuro cercano./.

VNA