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Filipinas recibe su primer cargamento de petróleo ruso en cinco años

Filipinas recibió su primer cargamento de crudo ruso en cinco años, en su búsqueda de fuentes alternativas ante la preocupación por las interrupciones en el suministro energético mundial.

Hanoi (VNA) – Filipinas recibió su primer cargamento de crudo ruso en cinco años, en su búsqueda de fuentes alternativas ante la preocupación por las interrupciones en el suministro energético mundial.

Diversos informes, que citan a las firmas de análisis LSEG, Kpler y OilX, indicaron que un buque cisterna con 100 mil toneladas de crudo ESPO procedente del puerto ruso de Kozmino se dirigía a la refinería de Petron en Bataan. El rastreador de buques MarineTraffic mostró que el buque Sara Sky, con bandera de Sierra Leona, llegó a Limay, Bataan, a las 14:00 horas del 24 de marzo.

Reuters informó anteriormente que se esperaba que Filipinas importara petróleo ruso este mes, en su búsqueda de fuentes de suministro alternativas ante el temor a la escasez, dado que Irán mantiene el control del Estrecho de Ormuz durante su conflicto con Estados Unidos.

Filipinas depende en gran medida del petróleo de Medio Oriente y se enfrenta a riesgos de suministro y volatilidad de precios vinculados a las tensiones regionales.

La secretaria de Energía, Sharon Garin, declaró que Manila está explorando todas las opciones, incluyendo fuentes de Rusia. El país también está en conversaciones con proveedores de Tailandia, Japón y Singapur.

Un plazo de 30 días, que expiró el 11 de abril, durante el cual Estados Unidos flexibilizó ciertas sanciones al petróleo ruso mientras continúa el conflicto, ha permitido a los países comprar cargamentos que ya estaban en tránsito.

El 24 de marzo, el presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. declaró una emergencia energética nacional mediante un decreto, lo que permite al Gobierno agilizar la adquisición de combustible, realizar pagos anticipados por contratos de combustible y garantizar la disponibilidad de combustible y otros bienes esenciales ante el aumento de los precios./.

VNA
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