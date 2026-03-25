Internacional

Vietnam y Chile intercambian felicitaciones por su 55.º aniversario diplomático

Vietnam y Chile conmemoran el 55.º aniversario de relaciones diplomáticas con mensajes entre los presidentes Luong Cuong y José Antonio Kast

Foto ilustrada (Fuente: internet)
Foto ilustrada (Fuente: internet)

Hanoi (VNA) - Con motivo del 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Chile (25 de marzo de 1971 - 2026), el presidente de la República, Luong Cuong, intercambió mensajes de felicitación con su homólogo chileno, José Antonio Kast.

En la misma jornada, el Ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, también remitió un mensaje de felicitación a su par chileno, Francisco Pérez Mackenna, reafirmando los lazos de amistad y cooperación entre ambos países./.

VNA
#Chile #relaciones diplomáticas #Luong Cuong
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