Vietnam y Chile intercambian felicitaciones por su 55.º aniversario diplomático

Hanoi (VNA) - Con motivo del 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Chile (25 de marzo de 1971 - 2026), el presidente de la República, Luong Cuong, intercambió mensajes de felicitación con su homólogo chileno, José Antonio Kast.

En la misma jornada, el Ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, también remitió un mensaje de felicitación a su par chileno, Francisco Pérez Mackenna, reafirmando los lazos de amistad y cooperación entre ambos países./.