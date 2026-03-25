Vietnam y Chile conmemoran 55 años de relaciones diplomáticas

Hanoi (VNA) – La Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam, en colaboración con la Asociación de Amistad y Cooperación Vietnam-Chile y la Embajada de Chile en Hanoi, celebró hoy un encuentro amistoso para conmemorar el 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones (25 de marzo).



El evento constituye una ocasión para revisar el camino de más de 50 años de cooperación, solidaridad y desarrollo, sirviendo como base para que las dos naciones continúen consolidando y ampliando su amistad y cooperación integral en el futuro.



En el encuentro, el presidente de la Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam, Phan Anh Son, destacó que desde la década de 1960 el movimiento de solidaridad con Vietnam en Chile se desarrolló con fuerza, lo que llevó a la fundación del Instituto de Cultura Chile-Vietnam en 1965. Resaltó la figura de Salvador Allende, quien como presidente del Senado visitó Vietnam en mayo de 1969 y se reunió con el Presidente Ho Chi Minh, un encuentro que sentó las bases para que en 1971 Chile se convirtiera en el primer país de América del Sur en establecer relaciones diplomáticas con Vietnam.



El presidente de la Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam, Phan Anh Son (Foto: VNA)



Anh Son señaló que la relación ha avanzado en profundidad mediante el establecimiento de la Asociación Integral en 2007 y el Tratado de Libre Comercio en 2011, el primer acuerdo de este tipo de Vietnam con un país latinoamericano.



Actualmente, el comercio bilateral alcanza casi 2 mil millones de dólares anuales y ambos países aprovechan marcos multilaterales como el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), precisó.



Destacó que la visita oficial a Chile del presidente vietnamita, Luong Cuong, en 2024 inyectó un nuevo impulso a la relación, abriendo paso a la cooperación en sectores de vanguardia como el crecimiento verde, la transformación digital, las energías limpias y la minería estratégica, específicamente en la extracción de litio.



Por su parte, la embajadora de Chile en Vietnam, Nasly Bernal Prado, afirmó que el encuentro marca una historia de solidaridad y respeto mutuo iniciada en la reunión histórica de 1969. Destacó que Vietnam es uno de los principales socios comerciales de Chile en el Sudeste Asiático, mientras que este último se ha convertido en un aliado clave del país indochino en América Latina, con un comercio caracterizado por su equilibrio, diversidad y complementariedad.



La diplomática subrayó que las visitas oficiales de alto nivel en años recientes han fortalecido el diálogo político y abierto nuevas áreas de cooperación basadas en la confianza y el respeto mutuo. Ambos países comparten la confianza en la importancia del sistema internacional basado en los principios, la supremacía de la ley internacional y la promoción del desarrollo inclusivo y sostenible.



La embajadora expresó su convicción en el potencial para fortalecer aún más estos vínculos, lo que no solo beneficiará a ambos países, sino que contribuirá al acercamiento entre América Latina y el Sudeste Asiático./.