Fortalecimiento del sistema político en las zonas de minorías étnicas de Vietnam

Hanoi (VNA) – Los documentos del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam continúan enfatizando el requisito de un desarrollo rápido y sostenible para las zonas de minorías étnicas, con el fin de reducir gradualmente la brecha de desarrollo entre las regiones, fortalecer el bloque de gran unidad nacional y construir un sistema político sólido desde la base.



Ante estas exigencias, la consolidación del sistema político en las áreas habitadas por comunidades étnicas adquiere un significado de especial importancia, centrándose en la formación de cuadros locales y el aprovechamiento del papel de las personas con prestigio en la comunidad para garantizar la estabilidad y el progreso socioeconómico.



Un pilar fundamental en esta estrategia es la formación y capacitación de cuadros pertenecientes a las propias minorías étnicas, quienes actúan como la fuerza central para implementar las directrices del Partido y las leyes del Estado. Estos funcionarios sirven como un puente vital entre los comités del Partido, las autoridades y el pueblo.



En la provincia altiplana de Lam Dong, donde las minorías étnicas representan el 17,6% de la población, el 12,05% de los miembros del Partido pertenecen a estas comunidades, ocupando posiciones de liderazgo en diversos niveles. Por su parte, la provincia montañosa de Lai Chau ha implementado la Resolución número 06-NQ/TU para elevar la calidad de los cuadros dirigentes y gestores étnicos, priorizando a jóvenes y mujeres mediante la capacitación en teoría política, habilidades de gestión y trabajo de movilización de masas.



A pesar de los avances, persisten desafíos en la construcción de este cuerpo de funcionarios. Algunos cuadros de base aún no cumplen plenamente con los requisitos de calificación profesional o habilidades de gestión. En ciertos casos, el conocimiento limitado sobre las costumbres, tradiciones y creencias locales afecta la eficacia en la ejecución de las tareas.



Para abordar esto, las autoridades de Lam Dong proponen consolidar regularmente la planificación y el uso de cuadros étnicos que sean dinámicos, creativos y cercanos al pueblo. Además, se busca establecer mecanismos de remuneración adecuados para atraer y retener a personal dedicado en estas regiones, garantizando una estructura de liderazgo equilibrada que incluya una representación justa de las minorías en todos los niveles de administración.



Otro factor determinante es el papel de las personas con prestigio en la comunidad, como jefes de aldea, ancianos y líderes de linajes. En la provincia norteña de Tuyen Quang, más de 3 mil personas influyentes de etnias como Tay, H'Mong, Dao y Nung han sido fundamentales en la movilización ciudadana para el desarrollo económico, la construcción de nuevas zonas rurales y la eliminación de costumbres obsoletas. En la comuna fronteriza de Thu Lum, en Lai Chau, estos líderes colaboran estrechamente con la policía y las guardias fronterizas para prevenir delitos y concienciar sobre la importancia de no dejarse manipular por elementos negativos para el cruce ilegal de fronteras.



De cara al futuro, los líderes provinciales coinciden en la necesidad de renovar y rejuvenecer este grupo de personas influyentes, identificando factores jóvenes con mentalidad innovadora en la producción y el emprendimiento.



Al fortalecer el sistema político de base y la unidad nacional, no solo se mejora la calidad de vida de los habitantes, sino que se consolida la confianza de las comunidades étnicas en el Partido y el Estado, asegurando un entorno de paz y desarrollo sostenible en las zonas fronterizas y remotas del país./.

VNA