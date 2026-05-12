Gobierno y Asamblea Nacional refuerzan coordinación con Frente de la Patria de Vietnam

Hanoi (VNA) - En el marco del XI Congreso Nacional del Frente de la Patria de Vietnam (FPV), correspondiente al mandato 2026-2031, representantes del Gobierno y de la Asamblea Nacional intervinieron este 12 de mayo en Hanoi para evaluar la cooperación con el Comité Central de esta organización sociopolítica.



El viceprimer ministro permanente, Pham Gia Tuc, subrayó que, pese a un contexto internacional complejo e impredecible, Vietnam ha logrado resultados socioeconómicos positivos gracias al liderazgo del Partido, la coordinación del sistema político y la participación de la ciudadanía, la comunidad empresarial y los vietnamitas en el extranjero.



En este sentido, destacó que la colaboración entre el Gobierno y el FPV ha sido cada vez más sustantiva y eficaz, especialmente en la movilización del gran bloque de unidad nacional, la implementación de políticas de bienestar social, la supervisión y crítica social, la lucha contra la corrupción, el despilfarro y las manifestaciones negativas, y el perfeccionamiento del sistema legal, así como en el impulso de la diplomacia popular.



De cara al futuro, el Ejecutivo y el FPV acordaron intensificar la labor de movilización social para contribuir a la implementación de las orientaciones del Partido Comunista de Vietnam, la estrategia de desarrollo socioeconómico, y los objetivos en materia de defensa y seguridad. Asimismo, se priorizará el impulso del crecimiento económico, el fortalecimiento del modelo de gobierno local de dos niveles y la construcción de una sociedad armoniosa, civilizada y orientada al bienestar ciudadano.



El Gobierno también reafirmó su compromiso de mejorar la coordinación con el FPV mediante métodos más eficaces, medibles y centrados en el ciudadano como eje de todas las políticas públicas.

Delegados participantes en la cita (Foto: VNA)

Por su parte, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Nguyen Thi Thanh, destacó el papel del FPV en la representación de la voluntad popular, así como su participación activa en la enmienda de la Constitución de 2013 y en la elaboración de 159 leyes y numerosas resoluciones clave.



Según señaló, la cooperación entre el Comité Permanente del Parlamento y el Presidium del FPV se ha fortalecido de manera integral, contribuyendo a la promoción de la democracia, la unidad nacional y la eficacia institucional.



En el próximo período, ambas instituciones continuarán colaborando en el perfeccionamiento del marco legal, la mejora de la supervisión social, la implementación de programas de control, la transformación digital y el fortalecimiento del contacto con la ciudadanía.



La dirigente expresó su confianza en que el XI Congreso Nacional del FPV marcará una nueva etapa de desarrollo, reforzando la democracia, promoviendo el desarrollo y contribuyendo a la construcción de un Estado de derecho socialista en Vietnam./.