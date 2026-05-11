XI Congreso Nacional del FPV reafirma fuerza de gran unidad nacional

Hanoi (VNA)- El XI Congreso Nacional del Frente de la Patria de Vietnam (FPV), correspondiente al mandato 2026-2031, se celebra del 11 al 13 de mayo en el Centro Nacional de Convenciones de Hanoi bajo el lema “Unidad - Democracia - Renovación - Creatividad - Desarrollo”.



El evento constituye una importante cita política y social que refleja la fortaleza del gran bloque de unidad nacional en la nueva etapa de desarrollo del país.



Según el programa previsto, los delegados rendirán homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su mausoleo y participarán este lunes en la sesión preparatoria, durante la cual debatirán y consensuarán la elección de la Presidencia y de la Secretaría del Congreso.



Asimismo, aprobarán la agenda y el reglamento de trabajo, además de aportar opiniones al informe de evaluación y al proyecto de modificación y complementación de los Estatutos del FPV. Paralelamente, se desarrollarán debates temáticos en distintos centros de discusión.





Los delegados colocan ofrendas florales en homenaje a héroes y mártiress. (Foto: VNA)

El 12 de mayo tendrá lugar la sesión solemne con la participación y las intervenciones de dirigentes del Partido y del Estado. Durante la jornada, se procederá a la elección consensuada del Comité Central del FPV para el mandato 2026-2031 y se celebrará la primera conferencia del nuevo Comité Central de la organización.



La sesión de clausura, prevista para la mañana del 13 de mayo, aprobará importantes documentos, entre ellos los Estatutos modificados del FPV y la Resolución del Congreso. También se presentarán oficialmente el Comité Central y la Presidencia del XI mandato.



El Congreso cuenta con la participación de más de 1.300 delegados, de los cuales 1.138 son delegados oficiales, incluyendo: miembros del Comité Central del FPV del X mandato; delegados designados por los Congresos del FPV de las provincias y ciudades, así como por las organizaciones miembros según las cuotas asignadas; delegados designados directamente; vietnamitas residentes en el extranjero; y funcionarios especializados del Frente.



La preparación del personal del Congreso se realizó de manera meticulosa, con el objetivo de mejorar la calidad de la representación y garantizar que los delegados fueran representativos, relevantes y equilibrados entre los distintos sectores y estratos sociales. Entre ellos: 69 delegados designados; 18 vietnamitas residentes en el extranjero; 381 mujeres; 492 delegados no afiliados al Partido; 277 representantes de minorías étnicas; 218 delegados pertenecientes a comunidades religiosas; 18 vietnamitas del exterior; 157 delegados de empresas; y 352 funcionarios especializados del Frente de la Patria.



La organización del Congreso impulsa además la transformación digital mediante la implementación de la aplicación “XI Congreso - Frente de la Patria de Vietnam”, destinada a facilitar a los delegados el acceso a documentos y el seguimiento de la información.



Además, el espacio denominado “Frente Digital”, junto con aplicaciones de inteligencia artificial para el registro y la comunicación, contribuye a mejorar la eficiencia operativa y reducir el uso de papel.



El XI Congreso se desarrolla en un contexto en el que Vietnam entra en una nueva etapa de desarrollo tras el XIV Congreso del Partido y las elecciones de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y de los Consejos Populares de todos los niveles.



El evento es considerado un hito que inaugura el nuevo mandato del Frente de la Patria de Vietnam, en el que las organizaciones político-sociales y las asociaciones populares, asignadas por el Partido y el Estado, pasan a depender directamente del Frente de la Patria de Vietnam./.