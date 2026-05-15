Política

Vietnam copreside 33.º Diálogo ASEAN-Nueva Zelanda

Vietnam y Nueva Zelanda copresidieron el 33.º Diálogo ASEAN-Nueva Zelanda para fortalecer cooperación regional y multilateralismo.

Delegados participantes en la cita (Foto: Cancillería de Vietnam)
Delegados participantes en la cita (Foto: Cancillería de Vietnam)

Christchurch, Nueva Zelanda (VNA)- El vicecanciller y jefe de la delgación de altos funcionarios (SOM) de Vietnam ante la ASEAN, Dang Hoang Giang, y el viceministro de Relaciones Exteriores y Comercio de Nueva Zelanda, Grahame Morton, copresidieron el 33.º Diálogo ASEAN-Nueva Zelanda, que se celebran los días 14 y 15 de mayo, en la ciudad de Christchurch.

En la cita, Hoang Giang afirmó que Vietnam y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) valoran las relaciones de asociación confiable y duradera con Nueva Zelanda. Sobre la base de la Asociación Estratégica Integral y el Plan de Acción 2026 - 2030, el vicecanciller propuso que ambas partes se centren en implementar de manera efectiva los objetivos y prioridades establecidos, llevando la cooperación para el desarrollo hacia resultados sustanciales y acordes con el nuevo nivel de la asociación, en beneficio tanto de la ASEAN como de Nueva Zelanda, así como por la paz, la estabilidad y el desarrollo de la región.

Sugirió que la ASEAN y Nueva Zelanda continúen coordinándose para promover el multilateralismo y el derecho internacional. Al enfatizar la importancia estratégica del Mar del Este para la paz, la estabilidad y la cadena de suministro global, solicitó que el país oceánico continúe apoyando los esfuerzos de la ASEAN para mantener la paz, la estabilidad, la seguridad, la protección y la libertad de navegación y sobrevuelo, de conformidad con el derecho internacional, especialmente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.

En materia económica, propuso que ambas partes implementen de manera efectiva el acuerdo recientemente actualizado sobre el Área de Libre Comercio entre la ASEAN, Australia y Nueva Zelanda (AANZFTA) y completen pronto los procedimientos para que el Acuerdo de Servicios Aéreos ASEAN - Nueva Zelanda (ANZ-ASA) entre en vigor.

Para responder al impacto del conflicto en Oriente Medio y aprovechar el potencial de ambas partes, exhortó a fortalecer la cooperación en economía verde, economía digital, agricultura inteligente, mejora de la capacidad de previsión y adaptación al cambio climático. Asimismo, pidió que Nueva Zelanda comparta su experiencia y apoye a los países de la ASEAN en los preparativos para implementar el Acuerdo Marco de Economía Digital de la agrupación (DEFA), cuya firma está prevista para el próximo noviembre.

En esta ocasión, Hoang Giang informó que Vietnam tiene previsto organizar el Foro ASEAN - Nueva Zelanda sobre la cooperación subregional en junio próximo, con el fin de brindar una oportunidad para que funcionarios y expertos analicen formas de fortalecer la coordinación y contribuir al desarrollo sostenible común en la región.

La parte neozelandesa afirmó su compromiso duradero y consistente con la paz y la prosperidad de la región, reafirmó su apoyo al papel central de la ASEAN y valoró altamente el papel de coordinación de Vietnam, especialmente en la promoción de la elevación de las relaciones entre ambas partes y la aprobación de la Declaración de Visión Conjunta junto con el Plan de Acción 2026 - 2030.

Durante el diálogo, los países destacaron que las relaciones ASEAN - Nueva Zelanda continúan desarrollándose positivamente tras más de 50 años de cooperación. El comercio bilateral alcanzó los 13,3 mil millones de dólares en 2025; mientras que la cooperación en educación, cultura, turismo e intercambio entre pueblos se mantuvo vibrante.

Las partes también intercambiaron opiniones sobre la situación internacional y regional, expresando su preocupación ante las complejas fluctuaciones mundiales, especialmente el impacto del conflicto en Oriente Medio en la cadena de suministro de energía y bienes esenciales.

Ambas partes acordaron redoblar sus esfuerzos para cumplir eficazmente con la Alianza Estratégica Integral en sus cuatro pilares. Subrayaron la necesidad de mantener el multilateralismo y el derecho internacional, preservar la libertad de navegación y sobrevuelo en virtud de la UNCLOS de 1982 y abordar las amenazas emergentes como la ciberseguridad y la ciberdelincuencia.

También abogaron por reforzar la cooperación en los ámbitos de transición energética, finanzas verdes, economía digital, educación, respuesta al cambio climático y socorro en casos de desastre.

En el marco de su participación en el diálogo, Hoang Giang también se reunió con el vicecanciller anfitrión para abordar asuntos relacionados con los vínculos bilaterales y realizó una visita de cortesía a la ministra de Medio Ambiente y titular de la Mujer de Nueva Zelanda, Nicola Grigg./.

VNA
#ASEAN #Nueva Zelanda #Dang Hoang Giang
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Resolución 59

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