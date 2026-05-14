Política

Máximo dirigente de Vietnam se reúne con jóvenes destacados

Con motivo del 85º aniversario de la fundación de la Organización de Jóvenes Pioneros Ho Chi Minh (15 de mayo de 1941), el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, sostuvo hoy un encuentro en el Palacio Presidencial con 85 miembros destacados de la organización procedentes de todo el país.

Máximo dirigente de Vietnam se reúne con jóvenes destacados (Foto: VNA)
Máximo dirigente de Vietnam se reúne con jóvenes destacados (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Con motivo del 85º aniversario de la fundación de la Organización de Jóvenes Pioneros Ho Chi Minh (15 de mayo de 1941), el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, sostuvo hoy un encuentro en el Palacio Presidencial con 85 miembros destacados de la organización procedentes de todo el país.

Al evento asistieron también altos funcionarios del Gobierno, la Asamblea Nacional y el Frente de la Patria, entre ellos el viceprimer ministro Ho Quoc Dung y el primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh, Bui Quang Huy, quienes informaron sobre las actividades conmemorativas y los logros de la infancia vietnamita en el periodo reciente.

Durante la reunión, los jóvenes pioneros informaron al máximo dirigente del país sobre sus excelentes resultados en el estudio y el entrenamiento, compartiendo sus sueños y pasiones en campos como la investigación científica, las artes y los deportes.

vnanet-vna-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-gap-mat-85-doi-vien-tieu-bieu-toan-quoc-8760778.jpg
Máximo dirigente de Vietnam se reúne con jóvenes destacados (Foto: VNA)

El máximo dirigente elogió a los 85 delegados como rostros representativos de las cualidades de la infancia vietnamita, destacando que cada uno de ellos es una historia hermosa que genera orgullo por los millones de adolescentes y niños que, en todas las regiones del país, se esfuerzan diariamente por superar dificultades y realizar buenas acciones.


El mandatario señaló que, aunque la generación actual de adolescentes ya no crece bajo las bombas, la guerra y la pobreza, se enfrenta a nuevos desafíos de la era moderna. Si bien cuentan con mejores condiciones de aprendizaje y un acceso más amplio al conocimiento y la tecnología, el presidente enfatizó la necesidad de que los jóvenes sepan seleccionar la información, utilicen la tecnología de manera saludable y vivan con honestidad, disciplina y responsabilidad.

El patriotismo hoy comienza con el estudio serio, una vida sana, el autorrespeto y la valentía para proteger lo correcto y luchar contra el mal, subrayó.

Al recordar las palabras del Presidente Ho Chi Minh, To Lam resaltó que las “Cinco enseñanzas del Tío Ho” constituyen un sistema de valores profundos para el crecimiento de los niños. En este sentido, instó a crear un entorno seguro y equitativo para todos los menores, tanto en la familia y la escuela como en la sociedad y el espacio digital.

Recalcó que se debe garantizar la igualdad de oportunidades en la educación, el juego y el cuidado médico para todos los niños, independientemente de su lugar de origen o circunstancias personales, cultivando en ellos la aspiración de servir mejor a la Patria y la confianza en la capacidad creativa del pueblo vietnamita.

Con profunda emoción, el líder vietnamita también recordó que aún existen niños que carecen de acceso pleno a la educación y el ocio, o que son víctimas de la violencia y el abandono.

Advirtió que la protección infantil no debe ser reactiva, sino preventiva, detectando a tiempo los riesgos y tratando con severidad cualquier acto de agresión o indiferencia.

Una sociedad civilizada se refleja en la forma en que protege a los más vulnerables, especialmente a los niños, afirmó, instando a las instituciones educativas a ser espacios humanitarios donde no solo se enseñen conocimientos, sino que se forjen personalidades y se erradique cualquier forma de acoso o discriminación.

De cara al centenario de la Organización de Jóvenes Pioneros en 2041 y la visión de desarrollo nacional hacia 2045, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam expresó su deseo de que los adolescentes sigan siendo diligentes, cultiven la ética y mantengan la salud para convertirse en buenos ciudadanos.

Asimismo, solicitó a las organizaciones de la Juventud y de los Pioneros que conviertan a la organización en un hogar cálido y creativo que nutra el amor por la patria y las habilidades para la vida.

Reafirmó que el cuidado y la educación de los niños deben ser una prioridad real respaldada por políticas y recursos concretos para asegurar que ningún niño se quede atrás en el proceso de desarrollo del país./.

VNA
#Vietnam #To Lam #jóvenes pioneros #educación #infancia #patriotismo #Ho Chi Minh #desarrollo nacional
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Jóvenes vietnamitas en Europa fortalecen su red de estudiantes (Foto: VNA)

Jóvenes vietnamitas en Europa fortalecen su red de estudiantes

La Unión de Asociaciones de Estudiantes Vietnamitas en Europa (VYSEF en inglés) celebró con éxito en París su segundo Congreso para el mandato 2026-2031, en un formato híbrido que reunió de manera presencial y virtual a unos 80 representantes de asociaciones vietnamitas de jóvenes y estudiantes procedentes de numerosos países europeos.

Ver más

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang. (Foto: VNA)

Hanoi acogerá el Foro del Futuro de ASEAN 2026 a mediados de junio

La tercera edición del Foro del Futuro de la ASEAN (AFF) 2026 se celebrará a mediados de junio en Hanoi, bajo el lema “Construyendo juntos un futuro compartido: paz, prosperidad y desarrollo centrado en las personas”, informó la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang, durante la rueda de prensa ordinaria de la cartera celebrada hoy en esta capital.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang. (Fuente: baoquocte.vn)

Vietnam exige respeto a su soberanía sobre archipiélago de Truong Sa

Vietnam exige que las partes pertinentes respeten su soberanía sobre el archipiélago de Truong Sa (Spratly) y se abstengan de realizar acciones que compliquen la situación en el Mar del Este, declaró hoy la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang.

El primer ministro Le Minh Hung entrega el título de Héroe a la Policía de Hai Phong. (Foto: VNA)

Policía de ciudad de Hai Phong recibe título de Héroe de las Fuerzas Armadas

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, asistió hoy a la ceremonia de entrega del título de Héroe de las Fuerzas Armadas Populares a la Policía de la ciudad portuaria de Hai Phong, en reconocimiento a sus logros excepcionales en el mantenimiento de la seguridad política y el orden social durante el periodo 2015-2025.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, habla en la reunión. (Foto: VNA)

Máximo dirigente vietnamita preside reunión de revisión de 100 años de liderazgo del Partido

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, presidió hoy la primera reunión del Comité Directivo para resumir el siglo de liderazgo del Partido en la revolución vietnamita, la orientación del desarrollo para los próximos 100 años y la evaluación de los 40 años de implementación de la Plataforma de Construcción Nacional en la etapa de transición hacia el socialismo.

El embajador Vu Le Thai Hoang, jefe de la misión permanente de Vietnam ante la ONU y las organizaciones internacionales en Viena. (Foto: VNA)

Impulsan la cooperación entre Vietnam y la ONU en la lucha contra la delincuencia

La nueva directora general de la Oficina de las Naciones Unidas en Viena (UNOV) y directora ejecutiva de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC), Monica Kathina Juma, asumió oficialmente sus funciones y sostuvo un encuentro de cortesía con embajadores y representantes permanentes de los Estados miembros ante la ONU y otras organizaciones internacionales en Viena.

El embajador de China en Vietnam, He Wei. Foto: VNA

Relaciones China–Vietnam alcanzan nuevo nivel de confianza y cooperación

El embajador de China en Vietnam, He Wei, subrayó en un artículo publicado en el Diario del Pueblo la relevancia política y los resultados de la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a China, realizada por invitación de su homólogo Xi Jinping.

El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y jefe de su Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas, Trinh Van Quyet, (izquierda) se reúne en Phnom Penh con el presidente del Senado, presidente interino camboyano y titular del Partido Popular de Camboya, Hun Sen. (Foto: VNA)

Vietnam y Camboya fortalecen nexos bilaterales durante visita de dirigente partidista vietnamita

El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y jefe de su Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas, Trinh Van Quyet, realizó una visita oficial a Camboya para reforzar la cooperación bilateral, la confianza política y los vínculos históricos entre ambos países rumbo al 60 aniversario de relaciones diplomáticas.

Efectúan homenaje póstumo a 158 mártires vietnamitas caídos en Camboya. (Foto: VNA)

Efectúan homenaje póstumo a 158 mártires vietnamitas caídos en Camboya

Las autoridades de la provincia sureña vietnamita de Tay Ninh, junto con las fuerzas armadas y la población local, celebraron hoy una solemne ceremonia de conmemoración y entierro de los restos de 158 soldados voluntarios y expertos vietnamitas caídos en Camboya, repatriados durante la segunda etapa de la fase XXV (temporada seca 2025-2026).