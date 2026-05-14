Hanoi (VNA) - Con motivo del 85º aniversario de la fundación de la Organización de Jóvenes Pioneros Ho Chi Minh (15 de mayo de 1941), el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, sostuvo hoy un encuentro en el Palacio Presidencial con 85 miembros destacados de la organización procedentes de todo el país.



Al evento asistieron también altos funcionarios del Gobierno, la Asamblea Nacional y el Frente de la Patria, entre ellos el viceprimer ministro Ho Quoc Dung y el primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh, Bui Quang Huy, quienes informaron sobre las actividades conmemorativas y los logros de la infancia vietnamita en el periodo reciente.



Durante la reunión, los jóvenes pioneros informaron al máximo dirigente del país sobre sus excelentes resultados en el estudio y el entrenamiento, compartiendo sus sueños y pasiones en campos como la investigación científica, las artes y los deportes.



Máximo dirigente de Vietnam se reúne con jóvenes destacados (Foto: VNA)

El máximo dirigente elogió a los 85 delegados como rostros representativos de las cualidades de la infancia vietnamita, destacando que cada uno de ellos es una historia hermosa que genera orgullo por los millones de adolescentes y niños que, en todas las regiones del país, se esfuerzan diariamente por superar dificultades y realizar buenas acciones.



El mandatario señaló que, aunque la generación actual de adolescentes ya no crece bajo las bombas, la guerra y la pobreza, se enfrenta a nuevos desafíos de la era moderna. Si bien cuentan con mejores condiciones de aprendizaje y un acceso más amplio al conocimiento y la tecnología, el presidente enfatizó la necesidad de que los jóvenes sepan seleccionar la información, utilicen la tecnología de manera saludable y vivan con honestidad, disciplina y responsabilidad.



El patriotismo hoy comienza con el estudio serio, una vida sana, el autorrespeto y la valentía para proteger lo correcto y luchar contra el mal, subrayó.



Al recordar las palabras del Presidente Ho Chi Minh, To Lam resaltó que las “Cinco enseñanzas del Tío Ho” constituyen un sistema de valores profundos para el crecimiento de los niños. En este sentido, instó a crear un entorno seguro y equitativo para todos los menores, tanto en la familia y la escuela como en la sociedad y el espacio digital.



Recalcó que se debe garantizar la igualdad de oportunidades en la educación, el juego y el cuidado médico para todos los niños, independientemente de su lugar de origen o circunstancias personales, cultivando en ellos la aspiración de servir mejor a la Patria y la confianza en la capacidad creativa del pueblo vietnamita.



Con profunda emoción, el líder vietnamita también recordó que aún existen niños que carecen de acceso pleno a la educación y el ocio, o que son víctimas de la violencia y el abandono.



Advirtió que la protección infantil no debe ser reactiva, sino preventiva, detectando a tiempo los riesgos y tratando con severidad cualquier acto de agresión o indiferencia.



Una sociedad civilizada se refleja en la forma en que protege a los más vulnerables, especialmente a los niños, afirmó, instando a las instituciones educativas a ser espacios humanitarios donde no solo se enseñen conocimientos, sino que se forjen personalidades y se erradique cualquier forma de acoso o discriminación.



De cara al centenario de la Organización de Jóvenes Pioneros en 2041 y la visión de desarrollo nacional hacia 2045, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam expresó su deseo de que los adolescentes sigan siendo diligentes, cultiven la ética y mantengan la salud para convertirse en buenos ciudadanos.



Asimismo, solicitó a las organizaciones de la Juventud y de los Pioneros que conviertan a la organización en un hogar cálido y creativo que nutra el amor por la patria y las habilidades para la vida.



Reafirmó que el cuidado y la educación de los niños deben ser una prioridad real respaldada por políticas y recursos concretos para asegurar que ningún niño se quede atrás en el proceso de desarrollo del país./.