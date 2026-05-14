Relaciones China–Vietnam alcanzan nuevo nivel de confianza y cooperación

Beijing (VNA)- El embajador de China en Vietnam, He Wei, subrayó en un artículo publicado en el Diario del Pueblo la relevancia política y los resultados de la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a China, realizada por invitación de su homólogo Xi Jinping.

Según el embajador, en un contexto internacional marcado por rápidos cambios, mientras China pone en marcha su XV Plan Quinquenal y Vietnam entra en una nueva etapa de desarrollo, esta visita posee un profundo significado político.



El acontecimiento no solo reforzó la confianza estratégica y transmitió un mensaje claro sobre la determinación de fortalecer la cooperación y avanzar hacia un desarrollo conjunto, sino que también abrió una nueva fase en la construcción de una Comunidad de Futuro Compartido entre China y Vietnam a un nivel más elevado.



Al repasar la visita, He Wei señaló tres hechos “sin precedentes”. Se trató del primer viaje oficial al extranjero del secretario general To Lam tras su elección como presidente del Estado; fue la primera vez que un jefe de Estado extranjero visitó la Nueva Área de Xiong´an, considerada la “ciudad del futuro” de China; y también la primera ocasión en que un líder extranjero recorrió durante diez horas, en tren de alta velocidad, seis provincias chinas. Estas disposiciones especiales reflejan la importancia y singularidad de las relaciones bilaterales.



El embajador también destacó cuatro puntos clave. En primer lugar, ambas partes continuaron consolidando la base política de sus vínculos, reafirmando los ideales y la misión común de los dos Partidos Comunistas, considerando el desarrollo de las relaciones bilaterales como una elección estratégica y comprometiéndose a impulsar la modernización y la construcción de comunidades de futuro compartido en distintos niveles.



En segundo lugar, la colaboración práctica se aceleró significativamente. Las dos partes emitieron una declaración conjunta y firmaron 32 acuerdos de cooperación importantes, incluidos proyectos estratégicos de infraestructura, como líneas ferroviarias de ancho estándar en el norte de Vietnam, así como programas de apoyo en agricultura, salud, formación de recursos humanos e innovación tecnológica. Estos resultados contribuirán a profundizar la integración económica, aprovechar las ventajas complementarias y sentar bases sólidas para un desarrollo sostenible.



En tercer lugar, los intercambios entre los pueblos recibieron un fuerte impulso. El lanzamiento del Año de Cooperación Turística China–Vietnam 2026–2027, en continuidad con el Año de Intercambio Humanitario 2025, abre nuevas oportunidades para fortalecer el entendimiento mutuo y estrechar la tradicional amistad “de camaradas y hermanos”, además de promover productos turísticos atractivos para los ciudadanos de ambos países.



En cuarto lugar, ambas naciones reforzaron su coordinación en asuntos regionales e internacionales, promoviendo la construcción de un sistema de gobernanza global más justo, defendiendo el multilateralismo y contribuyendo a la paz, la estabilidad y el desarrollo. En un entorno internacional cada vez más incierto, la cercanía y el compromiso común de China y Vietnam adquieren una relevancia positiva tanto para la región como para el mundo.



El embajador He Wei afirmó que, sobre la base de su trayectoria compartida en el camino socialista, China y Vietnam continuarán promoviendo una cooperación sustancial, gestionando adecuadamente sus diferencias y transformando los consensos alcanzados por sus altos dirigentes en acciones concretas, con el objetivo de construir conjuntamente una comunidad de futuro compartido y avanzar hacia un porvenir más prometedor para las relaciones bilaterales./.