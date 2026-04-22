Vietnam y China refuerzan la cooperación fronteriza con la entrega del título “Embajador de la Amistad”

Hanoi (VNA) En el puesto fronterizo número 2 de Kim Thanh, en la provincia norvietnamita de Lao Cai, se celebró la reunión periódica del primer trimestre de 2026 y la ceremonia de entrega del título “Embajador de la Amistad Vietnam–China”.



El encuentro reunió a delegaciones de cuatro puestos de guardia fronteriza vietnamitas —Lao Cai, Bat Xat, Muong Khuong y Pha Long— y a la estación de control migratorio de Hekou (China).



Durante la reunión, ambas partes evaluaron los resultados de la cooperación en la gestión del paso fronterizo, el control migratorio y la lucha contra la delincuencia transfronteriza en el primer trimestre del año.



Asimismo, acordaron las líneas de acción para el próximo período, destacando el compromiso de mantener un intercambio constante de información y de resolver de forma oportuna cualquier incidencia, con el fin de reforzar la seguridad y el orden en la zona fronteriza Lao Cai–Hekou.



Las delegaciones coincidieron en la necesidad de intensificar la labor de sensibilización legal entre la población de ambos lados de la frontera, promoviendo el cumplimiento voluntario de las normativas vigentes.



También reafirmaron su determinación de prevenir y sancionar las infracciones, así como de consolidar los mecanismos de cooperación existentes, como reuniones periódicas, canales de comunicación directa, oficiales de enlace y coordinación ante situaciones de emergencia.



En el ámbito operativo, ambas partes acordaron impulsar intercambios profesionales para mejorar la detección de documentos falsos y optimizar la gestión del tránsito de vehículos, garantizando una circulación fluida y ordenada, evitando congestiones en el puente Kim Thanh.



Asimismo, manifestaron su apoyo al proyecto de construcción del puente fronterizo Ba Sai–Bat Xat, comprometiéndose a supervisar su ejecución conforme a los acuerdos bilaterales sobre gestión y protección de fronteras.



El objetivo común es convertir el paso Lao Cai–Hekou en un modelo ejemplar de cooperación fronteriza entre Vietnam y China.



En el marco del encuentro, se otorgó el título “Embajador de la Amistad” del primer trimestre de 2026 al mayor Nguyen Viet Dung (Vietnam) y al oficial de tercer rango Ding Wenbo (China). La reunión concluyó con la firma del acta oficial por parte de los jefes de delegación, en presencia de los participantes./.

VNA