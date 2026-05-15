Ciudad Ho Chi Minh y Vientiane refuerzan cooperación integral para el período 2026-2030

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh y Vientiane firmaron hoy un memorando de entendimiento destinado a fortalecer y ampliar la cooperación bilateral durante el período 2026-2030 en múltiples áreas estratégicas.



El acuerdo fue suscrito en el marco de una reunión entre Vo Van Minh, subsecretario del Comité partidista y presidente del Consejo Popular de Ciudad Ho Chi Minh, y Atsaphangthong Siphandone, secretario del Comité partidista y presidente del Consejo Popular de la capital laosiana.



Ambas partes acordaron impulsar la cooperación en política y diplomacia, seguridad y defensa, asuntos jurídicos, economía, educación, cultura, sociedad y desarrollo. Asimismo, reafirmaron el compromiso de mantener los intercambios de delegaciones de alto nivel y fortalecer la coordinación entre organismos, sectores y organizaciones sociopolíticas de las dos ciudades.



El memorando también contempla la organización de actividades conmemorativas por el 65 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Laos y el 50 aniversario de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación entre ambos países, en el marco del “Año de la Solidaridad y la Amistad Vietnam-Laos 2027”.



En el ámbito económico, Ciudad Ho Chi Minh y Vientiane promoverán el intercambio de información sobre oportunidades de inversión y políticas de desarrollo, además de facilitar la conexión entre empresas para la búsqueda de socios estratégicos. Las áreas prioritarias incluyen comercio, agricultura, procesamiento agroindustrial y transferencia tecnológica.



Los dirigentes destacaron los avances logrados en la cooperación bilateral durante el período 2021-2025, reflejados en los frecuentes intercambios de delegaciones, la implementación de proyectos como el modelo de cría de ganado bovino en Vientiane y el programa “Familias vietnamitas con estudiantes laosianos” en Ciudad Ho Chi Minh, así como en la coordinación efectiva entre organismos y organizaciones de ambas localidades.



Las dos partes coincidieron en que el nuevo memorando representa un paso importante para profundizar una cooperación más práctica, sostenible y eficaz, contribuyendo al fortalecimiento de la relación de gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica entre Vietnam y Laos./.

VNA