Política

Vietnam reafirma la máxima prioridad a la relación especial con Laos

El Partido Comunista y el Estado de Vietnam otorgan siempre la máxima prioridad a la relación especial con Laos, considerándola un activo inestimable y de importancia estratégica para ambas naciones, afirmó hoy el viceprimer ministro permanente vietnamita, Pham Gia Tuc.

El viceprimer ministro permanente vietnamita, Pham Gia Tuc, y Athsaphangthong Siphandone, secretario del Comité municipal del Partido Popular Revolucionario de Laos y presidente del Consejo Popular de la capital laosiana. (Foto: VNA)
El viceprimer ministro permanente vietnamita, Pham Gia Tuc, y Athsaphangthong Siphandone, secretario del Comité municipal del Partido Popular Revolucionario de Laos y presidente del Consejo Popular de la capital laosiana. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El Partido Comunista y el Estado de Vietnam otorgan siempre la máxima prioridad a la relación especial con Laos, considerándola un activo inestimable y de importancia estratégica para ambas naciones, afirmó hoy el viceprimer ministro permanente vietnamita, Pham Gia Tuc.

Durante una recepción efectuada hoy en Hanoi a una delegación de alto nivel de Vientiane, encabezada por Athsaphangthong Siphandone, secretario del Comité municipal del Partido Popular Revolucionario de Laos y presidente del Consejo Popular de la capital laosiana, Pham Gia Tuc elogió los logros de Vientiane en la construcción y desarrollo del país, así como los resultados de la cooperación bilateral.

Destacó que, además del acuerdo marco para el periodo 2026-2030, diversas agencias de ambas capitales firmaron siete memorandos de entendimiento, lo que demuestra un nivel de cooperación integral. El viceprimer ministro informó que el Gobierno de Vietnam ha elaborado planes para implementar los acuerdos entre ambos Partidos y subrayó que la relación Hanoi-Vientiane debe situarse en el contexto general de los vínculos especiales entre los dos países.

En este sentido, el subjefe permanente del Gobierno vietnamita instó a ambas capitales a mejorar la eficiencia en la ejecución de los acuerdos de alto nivel y los resultados de la 48ª Reunión del Comité Intergubernamental Vietnam-Laos.

Sugirió continuar intercambiando proyectos de cooperación específicos que se ajusten a las ventajas de cada parte. Asimismo, solicitó que Vientiane siga facilitando condiciones para proyectos importantes como el Parque de la Amistad Laos-Vietnam y la Universidad de la Amistad Laos-Vietnam, asegurando que estas iniciativas se desarrollen con éxito.

Por su parte, Athsaphangthong Siphandone informó sobre los resultados de las conversaciones con los líderes de Hanoi, calificándolas de sustanciales y efectivas.

El representante laosiano expresó su deseo de que los altos dirigentes de Vietnam y el viceprimer ministro Pham Gia Tuc continúen apoyando la cooperación entre las dos capitales, especialmente en proyectos de desarrollo socioeconómico.

Propuso incentivar a las empresas de Hanoi a invertir más en Vientiane, así como promover la construcción de centros comerciales en cada capital y proyectos de infraestructura que respondan a las necesidades de desarrollo en la nueva etapa./.

VNA
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