Repatrian restos de 158 mártires vietnamitas caídos en Camboya

Tay Ninh, Vietnam (VNA) - El Comité Popular de la provincia vietnamita de Tay Ninh celebró hoy una ceremonia solemne en el paso fronterizo internacional de Binh Hiep para recibir los restos de 158 voluntarios y expertos vietnamitas que sacrificaron sus vidas en Camboya.



Este traslado corresponde a la segunda fase de la etapa XXV (temporada seca 2025-2026) y marca el regreso a la Patria de los mártires vietnamitas tras más de 40 años descansando en los antiguos campos de batalla de las provincias camboyanas de Battambang, Pailin, Siem Reap y Oddar Meanchey.



Representantes de la Región Militar 7 de Vietnam, dirigentes provinciales y fuerzas armadas, junto con una multitud de ciudadanos, se congregaron para rendir tributo a los héroes en un ambiente de profunda gratitud y respeto.



Según el Comité Directivo 515 de Tay Ninh, la misión de búsqueda y repatriación se llevó a cabo durante casi dos meses bajo condiciones climáticas y geográficas sumamente difíciles, además del riesgo constante por la presencia de minas terrestres remanentes.



El éxito de esta operación fue posible gracias a la estrecha coordinación entre las autoridades de Tay Ninh y las fuerzas funcionales de Camboya. Con estos 158 hallazgos, el número total de restos recuperados en la presente etapa asciende a 322, consolidando un esfuerzo humanitario que ha logrado repatriar hasta la fecha a 8.994 mártires, de los cuales 282 han sido identificados con nombre y dirección.



Tras la recepción en la frontera, los restos fueron trasladados al Cementerio de Mártires de Vinh Hung - Tan Hung para su entierro con honores militares.



El mismo día, la Sangha Budista de Vietnam en la provincia de Tay Ninh organizó una ceremonia de oración para conmemorar los méritos de los combatientes fallecidos. Monjes y fieles se unieron en rezos por la paz de las almas de los mártires y por la prosperidad de la nación, subrayando que su sacrificio constituye un símbolo eterno de patriotismo y espíritu internacional, además de ser el fundamento de la paz y la independencia actual.



El venerable Thich Quang Tam, jefe de la Sangha Budista provincial, enfatizó que esta ceremonia no solo posee un profundo significado espiritual, sino que sirve para recordar a las generaciones actuales y futuras la importancia de cultivar la gratitud y la responsabilidad social.



El sacrificio de los soldados voluntarios no solo protegió a la Patria, sino que también fortaleció los lazos de solidaridad y amistad entre Vietnam y Camboya. Las autoridades locales reafirmaron su compromiso de continuar las labores de búsqueda para que cada combatiente caído en misiones internacionales pueda descansar póstumamente en la tierra natal./.

VNA