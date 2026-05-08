Vietnam acelera la búsqueda y repatriación de restos de mártires antes del 27 de julio

Hanoi (VNA) - La viceprimera ministra de Vietnam, Pham Thi Thanh Tra, instó hoy a redoblar los esfuerzos para recuperar y repatriar al menos 500 conjuntos de restos de mártires antes del próximo 27 de julio, durante una sesión de trabajo en Hanoi con el equipo de apoyo del Comité Directivo Nacional encargado de la búsqueda, repatriación e identificación de soldados caídos.

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En la reunión, la subjefa de Gobierno destacó que las labores de búsqueda, descifrado de información, análisis de datos, identificación de fosas comunes y pruebas de ADN representan una tarea particularmente compleja, que requiere altos niveles de especialización y rigor científico. En ese sentido, subrayó la necesidad de que los organismos competentes renueven sus métodos de trabajo y adopten enfoques más innovadores para mejorar los resultados.

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Aunque reconoció los esfuerzos realizados por el organismo permanente en el cumplimiento de tareas clave, señaló que varios ministerios, sectores y entidades involucradas aún no cumplen plenamente con los requisitos de coordinación y presentación de informes, lo que dificulta el seguimiento y la evaluación del progreso.

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Pham Thi Thanh Tra solicitó al Ministerio de Defensa asignar entre cinco y siete oficiales adicionales a tiempo completo para concentrarse en la denominada “campaña de 500 días y noches”, además de completar los reglamentos y planes operativos del equipo de apoyo de forma más transparente y eficiente.

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En el ámbito comunicacional, pidió desplegar una estrategia integral con la participación de medios nacionales y locales, plataformas digitales, redes sociales y canales de comunicación para el exterior, con el objetivo de destacar el significado humanitario de la campaña.

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La viceprimera ministra también insistió en la necesidad de establecer metas claras y medibles en cada etapa del proceso, al tiempo que urgió a acelerar la recolección de muestras y las actividades de búsqueda en zonas clave durante mayo y junio, antes del inicio de la temporada de lluvias.

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Asimismo, exhortó a agilizar la organización de talleres científicos relacionados con posibles fosas comunes en las provincias de Kon Tum, Quang Ngai y Quang Tri, para que las excavaciones y operaciones sobre el terreno puedan comenzar de inmediato si las condiciones lo permiten.

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Thanh Tra pidió además acelerar el desarrollo e implementación del software destinado a gestionar el progreso de la “campaña de 500 días y noches”, automatizar los procedimientos de informes y establecer objetivos específicos para la recopilación de muestras de ADN, la investigación documental, la verificación de expedientes y las actividades de comunicación.

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La dirigente enfatizó que el Comité Directivo Nacional realizará revisiones periódicas del avance de las labores, asignará responsabilidades concretas y llevará a cabo inspecciones en localidades y zonas militares.

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La “campaña de 500 días y noches” para intensificar la búsqueda, recuperación e identificación de restos de mártires fue lanzada oficialmente el pasado 2 de abril de 2026 y actualmente atraviesa una fase de implementación acelerada.

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De acuerdo con el Ministerio de Defensa, entre el 15 de marzo y el 6 de mayo de 2026 fueron recuperados 358 conjuntos de restos de mártires, de los cuales 51 corresponden a Vietnam, 36 a Laos y 271 a Camboya./.