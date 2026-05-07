Exviceministro vietnamita de Trabajo procesado junto a otras 27 personas en un caso de sobornos

Hanoi (VNA) – La Fiscalía Popular Suprema emitió una acusación formal contra el ex viceministro de Trabajo, Inválidos de Guerra y Asuntos Sociales de Vietnam, Nguyen Ba Hoan, y otras 27 personas implicadas en un importante caso de presuntos sobornos, intermediación de sobornos y graves irregularidades contables.



Nguyen Ba Hoan fue procesado por el delito de “recepción de sobornos”. Otros ocho acusados, todos exfuncionarios subordinados del ministerio, también enfrentan cargos por el mismo delito.



En el marco del caso, Nguyen Son Lam, director de Thanh Do Law Firm LLC, fue acusado de “intermediación de sobornos”. Otros implicados enfrentan cargos por “violación de las regulaciones contables con graves consecuencias”, entre ellos Nghiem Quoc Hung, presidente y director general de la empresa Hoang Long; Nguyen Duc Nam, presidente de la empresa Sona; y Nghiem Van Dinh, director de la empresa Incoop3.



Según la acusación, entre 2017 y 2025, funcionarios del entonces Ministerio de Trabajo, Inválidos de Guerra y Asuntos Sociales cometieron irregularidades durante la evaluación de solicitudes presentadas por 28 empresas que buscaban licencias para enviar trabajadores vietnamitas al extranjero bajo contratos laborales, así como por cuatro compañías que solicitaban documentos de aprobación relacionados con acuerdos de suministro de mano de obra en el exterior.



En concreto, Nguyen Ba Hoan y Tong Hai Nam, exdirector del Departamento de Gestión Laboral en el Extranjero, habrían instruido a sus subordinados a retrasar deliberadamente los procedimientos de evaluación y crear obstáculos administrativos para presionar a las empresas a realizar pagos ilícitos por más de 1,2 millones de dólares.



Durante el proceso de concesión de licencias, Nam presuntamente ordenó a dos funcionarios de la división jurídica del departamento, Nguyen Thanh Hung y Phan Thi Thu Trang, devolver repetidamente expedientes y exigir documentación adicional, retrasando así las aprobaciones y obligando a las empresas a pagar “costos de tramitación” no oficiales.



Según la investigación, las empresas debían pagar entre 4.000 y 16.000 dólares aproximadamente para obtener o renovar licencias. Parte de ese dinero habría sido transferido a Nam bajo el concepto de “gastos de relaciones externas” relacionados con la presentación de documentos ante los líderes del ministerio para su aprobación. Los investigadores señalaron que una parte de esos fondos terminó posteriormente en manos de Hoan.



La investigación concluyó que, entre 2017 y 2025, los acusados recibieron más de 350.000 dólares en sobornos vinculados a la emisión de 29 licencias para 28 empresas. La Fiscalía sostiene que Hoan obtuvo beneficios personales por alrededor de 55.000 dólares, incluidos unos 37.000 dólares en efectivo y dos relojes de lujo valorados en aproximadamente 18.000 dólares.



La acusación también detalla un presunto esquema de sobornos relacionado con la contratación de trabajadores vietnamitas para el sector de construcción naval de la República de Corea bajo el programa de visado E7.



Según los investigadores, Nam habría introducido procedimientos de evaluación ilegales para los contratos de exportación laboral vinculados al visado E7 tras recibir la aprobación de Hoan. Este mecanismo creó barreras adicionales para las empresas y permitió a los funcionarios exigir pagos informales.



Entre 2021 y abril de 2025, representantes de varias empresas de exportación laboral habrían entregado cerca de 290.000 dólares a funcionarios del Departamento de Gestión Laboral en el Extranjero, incluidos Hoan y Nam, durante la tramitación de solicitudes relacionadas con el visado E7.



En cuanto a las irregularidades contables, la Fiscalía determinó que entre 2020 y 2025 las empresas administradas por Hung, Nam y Dinh mantuvieron dos sistemas contables separados tras cobrar tarifas a trabajadores que buscaban empleo en el extranjero.



Las autoridades alegan que más de 48 millones de dólares se mantuvieron fuera de los registros oficiales y no fueron declarados íntegramente a efectos fiscales, lo que habría provocado pérdidas tributarias estimadas en alrededor de 9,5 millones de dólares para el presupuesto estatal./.

VNA