Desmantelan en Vietnam y Laos dos redes de narcotráfico transfronterizo

Thanh Hoa, Vietnam (VNA) – La policía de la provincia central vietnamita de Thanh Hoa, en coordinación con su par de la localidad laosiana de Houaphanh, desmanteló dos redes de narcotráfico transfronterizo, arrestando a cuatro sospechosos e incautando más de 23 kilogramos de estupefacientes y precursores químicos.



El Departamento de Seguridad Pública de la provincia de Thanh Hoa informó el 14 de mayo que la operación se llevó a cabo tras una extensa investigación en el marco de mecanismos de cooperación bilateral para la lucha contra el narcotráfico transnacional.



Entre los bienes incautados se encuentran más de 26.000 pastillas de drogas sintéticas, 2,5 bloques de heroína, 3,1 kilogramos de estupefacientes sintéticos líquidos conocidos como "agua feliz", 4,5 kilogramos de hojas de kratom con sustancias estupefacientes y 12 kilogramos de precursores químicos utilizados en la producción de heroína. El peso total ascendió a 23,4 kilogramos. Las autoridades también confiscaron un arma de fuego.



Las investigaciones iniciales revelaron que los sospechosos presuntamente utilizaban servicios de transporte de pasajeros y redes de distribución para trasladar drogas desde la zona del Triángulo de Oro y Vientiane hasta la provincia de Houaphanh, antes de intentar introducirlas de contrabando en Vietnam para su distribución. Según los informes, los traficantes cambiaban con frecuencia de métodos y rutas para evadir a las fuerzas del orden.



La policía describió el desmantelamiento de la red de narcotráfico como un resultado significativo de la cooperación efectiva y constante entre las fuerzas policiales de las provincias de Thanh Hoa y Houaphanh. Esta colaboración incluyó el intercambio de información, la verificación de sospechosos, el establecimiento de investigaciones conjuntas y operaciones transfronterizas coordinadas.



Desde septiembre de 2025, ambas partes han desarticulado conjuntamente dos redes transnacionales de narcotráfico y han gestionado 14 casos relacionados que involucran a 19 sospechosos acusados de transportar y traficar ilegalmente estupefacientes desde Laos a la provincia de Thanh Hoa./.

VNA