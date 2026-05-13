XI Congreso del FPV determina construir una organización moderna y orientada a resultados concretos

Hanoi (VNA)- Tras la clausura del XI Congreso Nacional del Frente de la Patria de Vietnam (mandato 2026–2031), celebrado hoy en Hanoi, la vicepresidenta y secretaria general de la organización, Ha Thi Nga, presidió una rueda de prensa para informar sobre los resultados del evento.



El Congreso contó con la participación de 1.136 delegados oficiales, representantes de diversos sectores sociales dentro del país y de la comunidad vietnamita en el extranjero, además de cerca de 200 invitados.



Durante su intervención, el secretario general del Partido Comunista y presidente de la República, To Lam, subrayó cinco grandes prioridades para el período 2026–2031. El eje central de estas orientaciones es el principio de que “el pueblo es la raíz”, situando a la ciudadanía en el centro de todas las actividades.



Asimismo, insistió en la necesidad de renovar los métodos de movilización social, fortalecer la gran unidad nacional, elevar la calidad de la supervisión y la crítica social, velar por los intereses concretos de la población y construir consensos desde las bases.



Pidió desarrollar un Frente moderno, con una estructura organizativa eficiente, un equipo de cuadros cercano a la ciudadanía y una transformación digital sólida, con visión estratégica de largo plazo.



El Congreso aprobó los informes más relevantes del décimo mandato, además de modificaciones y complementos a los Estatutos del Frente de la Patria de Vietnam. También eligió por consenso a 397 miembros del Comité Central del XI mandato. Posteriormente, la primera reunión del nuevo Comité Central designó, conforme a la normativa vigente, al Presídium, al Comité Permanente y a los principales cargos directivos.



Al responder a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) sobre la solución para superar el carácter formalista de algunas campañas y movimientos sociales, el vicepresidente del Comité Central del FPV, Cao Xuan Thao, afirmó que el nuevo mandato impulsará una renovación profunda basada en la eficacia práctica como principal criterio de evaluación.



En este sentido, señaló, las campañas se centrarán en cuestiones directamente vinculadas a la vida cotidiana de la población, como la protección del medio ambiente, la reducción sostenible de la pobreza, la seguridad social, la transformación digital comunitaria y la construcción de barrios seguros y felices.



Agregó que el FPV y las organizaciones miembros desplegarán nuevas iniciativas de movilización social, entre ellas “alfabetización digital”, “no a los alimentos insalubres” y “no a los productos falsificados o de baja calidad”.



En cuanto a la implementación, según Xuan Thao, el Frente buscará pasar rápidamente de la fase de lanzamiento a la ejecución concreta, vinculando cada movimiento con criterios específicos, modelos claros y mecanismos fáciles de aplicar y evaluar.



Paralelamente, se reducirá al máximo la realización de actividades meramente simbólicas y se reforzará el trabajo directo en las bases, promoviendo el papel de los Comités de Trabajo del Frente, los grupos de autogestión y las personas con prestigio dentro de las comunidades.



La aplicación de la transformación digital también fue identificada como una herramienta clave para mejorar la supervisión, captar las inquietudes y aspiraciones de la ciudadanía y evaluar de manera transparente y objetiva el nivel de satisfacción de la población.



Para el mandato 2026–2031, declaró, el FPV se propone tomar la participación efectiva y la satisfacción ciudadana como los criterios fundamentales para evaluar la eficacia de las campañas y movimientos de emulación./.

VNA