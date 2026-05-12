Política

Congreso del FPV marca nuevas estrategias para el desarrollo social de Vietnam

El Frente de la Patria de Vietnam inauguró su XI Congreso Nacional 2026-2031 en Hanoi

En la cita (Fuente: VNA)
En la cita (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) – El XI Congreso Nacional del Frente de la Patria de Vietnam (FPV), período 2026-2031, se inauguró hoy con la participación del secretario general del Partido Comunista y presidente del país, To Lam, y 1.136 delegados, incluidos representantes de la comunidad vietnamita en el extranjero.

En su discurso inaugural, la presidenta del Comité Central del FPV, Bui Thi Minh Hoai, destacó que durante el período 2021-2026, bajo la dirección del Partido y la coordinación del Estado, esta organización renovó sus métodos de trabajo, promoviendo la unidad, y mejorando la calidad de la supervisión y la crítica social, además de proteger los derechos legítimos del pueblo y fortalecer la democracia y el consenso social.

El Frente demostró un papel activo en la elaboración de políticas, participando en la revisión de la Constitución, organizando exitosamente las elecciones de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional y de los Consejos Populares a todos los niveles, promoviendo movimientos patrióticos y apoyando a las poblaciones afectadas por desastres naturales, especialmente a los más vulnerables, garantizando que nadie quede rezagado, puntualizó.

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En la cita (Fuente: VNA)

De acuerdo con Minh Hoai, este Congreso se celebra en un contexto de nuevas oportunidades y desafíos, reafirmando la posición y los métodos renovados del FPV.

El Congreso evaluará de manera integral la situación de los distintos sectores de la población, los resultados de la implementación de la Resolución del FPV en el X mandato, definirá las orientaciones y objetivos del período 2026-2031, modificará los Estatutos del la organización, y elegirá al Comité Central, la Presidencia, el Comité Permanente y los cargos de dirección.

Con el espíritu de “Unidad – Democracia – Renovación – Creatividad – Desarrollo”, se exhorta a los delegados a contribuir con responsabilidad y sabiduría para que el Congreso sea un hito en la modernización del FPV.

El Congreso ha identificado los direcciones estratégicas y programas de acción, que incluyen: reforzar la propaganda y movilización de la población, proteger sus derechos legítimos, mejorar la supervisión social, promover el desarrollo socioeconómico, fomentar la innovación y la transformación digital en el FPV, fortalecer la autogestión comunitaria y la cooperación internacional.

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La presidenta del Comité Central del FPV, Bui Thi Minh Hoai, habla en la cita (Fuente: VNA)

Entre los objetivos concretos figuran recaudar más de 50 billones de VND (cerca de 2 mil millones de USD) para los programas sociales, implementar al menos un modelo de bienestar comunitario por provincia, establecer páginas web de interacción directa con los ciudadanos en cada comuna y capacitar a todos los funcionarios del FPV en habilidades de gestión y competencias digitales.

El Congreso reafirma la confianza en la unidad nacional, en la gloriosa tradición del pueblo vietnamita y en la dirección del Partido para alcanzar con éxito los objetivos estratégicos de 100 años, orientando a Vietnam hacia el desarrollo, la prosperidad y la felicidad de su población en 2045./.

VNA
#Frente de la Patria de Vietnam #Congreso Nacional FPV #To Lam
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