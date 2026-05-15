Política

Vietnam propone orientaciones de cooperación en Reunión de Cancilleres de BRICS

La viceministra Nguyen Minh Hang participó en la Reunión de Cancilleres de BRICS en India y propuso reforzar la cooperación energética, tecnológica y comercial

La viceministra de Asuntos Exteriores de Vietnam, Nguyen Minh Hang, posa para una foto grupal de ministros y viceministros de los países miembros y socios de los BRICS que asisten a la conferencia. Foto: VNA
La viceministra de Asuntos Exteriores de Vietnam, Nguyen Minh Hang, posa para una foto grupal de ministros y viceministros de los países miembros y socios de los BRICS que asisten a la conferencia. Foto: VNA

Nueva Delhi (VNA)- La viceministra de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Minh Hang, al frente de una delegación, asistió a la Reunión de Cancilleres del grupo de los BRICS, inaugurada el 14 de mayo en Nueva Delhi, la India.

Al encuentro asistieron ministros y viceministros de Relaciones Exteriores de los países miembros y socios de BRICS. En el marco de la reunión, los jefes de delegación realizaron una visita de cortesía al primer ministro indio, Narendra Modi.

Bajo el lema “Construir resiliencia, innovación, cooperación y desarrollo sostenible”, la reunión se centró en intercambiar y consensuar orientaciones clave para fortalecer bases de resiliencia, promover la innovación, impulsar la cooperación y el desarrollo sostenible; reformar el sistema multilateral y la gobernanza global; así como afrontar desafíos globales y definir espacios de desarrollo para los países del Sur Global.

Los delegados también expresaron su preocupación por desafíos globales como los conflictos geopolíticos, las interrupciones en las cadenas de suministro, la seguridad energética y las desigualdades en el acceso a la financiación climática. Asimismo, destacaron el papel de BRICS en la promoción del comercio sostenible, la transferencia de tecnología y la participación en la construcción de normas internacionales en ciencia y tecnología, especialmente en el ámbito de la inteligencia artificial (IA).

Al intervenir en una sesión de debate, Minh Hang enfatizó que ningún país puede resistir los choques externos sin una base sólida de autosuficiencia combinada con la cooperación internacional.

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La viceministra de Asuntos Exteriores de Vietnam, Nguyen Minh Hang, asiste a la conferencia. Foto: VNA



Compartió las orientaciones de Vietnam para construir una economía independiente y autosuficiente, vinculada a una profunda integración internacional, y propuso varias líneas de cooperación entre BRICS y sus socios.

En particular, sugirió impulsar la cooperación para garantizar la seguridad energética y fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro de productos esenciales, mediante el apoyo mutuo en el suministro energético, la expansión de las energías renovables y la transición energética, así como el establecimiento de mecanismos de respuesta ante shocks externos.

Asimismo, propuso desarrollar infraestructuras logísticas y la conectividad intercontinental, garantizando la libertad y seguridad de la navegación marítima y aérea conforme al derecho internacional, con prioridad en proyectos estratégicos que conecten centros económicos.

También abogó por optimizar los flujos de comercio e inversión, al tiempo que se promueve la cooperación en ciencia y tecnología y la transformación digital, subrayando la necesidad de fortalecer un sistema comercial multilateral basado en normas, equitativo e inclusivo.

En este sentido, propuso mecanismos de cooperación en transferencia tecnológica, investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías emergentes como la IA, los semiconductores, la biotecnología y las tecnologías verdes.

Destacó la importancia de construir nuevos ecosistemas de desarrollo mediante avances en instituciones y gobernanza, colocando a las personas como eje central y motor del desarrollo; fomentar el intercambio de experiencias y modelos de desarrollo; y reforzar la cooperación en áreas específicas como seguridad alimentaria, recursos hídricos, productos farmacéuticos y salud, con el fin de mejorar la resiliencia y la calidad de vida de la población.

La reunión continuará este viernes con una sesión dedicada a la “Reforma del sistema multilateral y la gobernanza global”./.

VNA
#Reunión de Cancilleres del BRICS #Vietnam #Nguyen Minh Hang
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Resolución 59

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