Hanoi acogerá el Foro del Futuro de ASEAN 2026 a mediados de junio

Hanoi (VNA) – La tercera edición del Foro del Futuro de la ASEAN (AFF) 2026 se celebrará a mediados de junio en Hanoi, bajo el lema “Construyendo juntos un futuro compartido: paz, prosperidad y desarrollo centrado en las personas”, informó la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang, durante la rueda de prensa ordinaria de la cartera celebrada hoy en esta capital.



Al responder a preguntas de la prensa sobre los preparativos de Vietnam para organizar el tercer AFF en Hanoi, Pham Thu Hang explicó que el foro es una iniciativa impulsada por Vietnam con el objetivo de crear una plataforma abierta, inclusiva y orientada al futuro, donde líderes, académicos y representantes empresariales puedan debatir temas estratégicos relacionados con la ASEAN y la región.



Según destacó, las ediciones de 2024 y 2025 fueron ampliamente exitosas y contaron con una gran acogida, así como con el respaldo y la participación activa de los Estados miembros y socios de la ASEAN.



Señaló que se espera que las discusiones de la edición de este año generen nuevas recomendaciones de política para apoyar la implementación de la Visión de la Comunidad ASEAN 2045, orientada a construir una ASEAN pacífica, cohesionada, próspera, resiliente, autosuficiente, sostenible y centrada en las personas. Añadió que Vietnam trabaja estrechamente con los países miembros y socios de la ASEAN para ultimar los preparativos del foro.



En respuesta a preguntas sobre los principales resultados y las orientaciones de cooperación acordadas por los líderes del bloque durante la reciente 48.ª Cumbre de la ASEAN en Cebú, Filipinas, la vocera afirmó que la reunión concluyó con éxito y dejó resultados sustanciales, eficaces y oportunos.



La cumbre se celebró en un contexto internacional y regional especialmente complejo, marcado en particular por la crisis en Oriente Medio, indicó. En ese escenario, los líderes de la ASEAN alcanzaron un amplio consenso sobre medidas de respuesta integrales e inclusivas, tanto a corto como a largo plazo, en ámbitos que abarcan desde la política y la seguridad hasta la economía y la cultura.



Respecto a los asuntos más urgentes, los dirigentes subrayaron la necesidad de reforzar la solidaridad del bloque, fortalecer la resiliencia y la autonomía estratégica, y promover el espíritu de apoyo mutuo entre los Estados miembros. También insistieron en mejorar la coordinación intersectorial, los mecanismos de alerta temprana y la comunicación de emergencia, además de garantizar la autosuficiencia y la seguridad energética y alimentaria regional mediante la aceleración de los acuerdos y planes de cooperación sobre petróleo y gas, conectividad energética y seguridad alimentaria.



Asimismo, recalcaron la importancia de fortalecer la cooperación consular y garantizar la seguridad de los ciudadanos de la ASEAN, especialmente de los trabajadores migrantes en las zonas afectadas. Sobre esa base, los Estados miembros adoptaron la Declaración de los Líderes de la ASEAN sobre la respuesta a la crisis de Oriente Medio.



Los líderes también enfatizaron que, además de atender los desafíos inmediatos, la ASEAN debe mantener el impulso de la cooperación y aplicar de forma efectiva los planes acordados para alcanzar los objetivos de largo plazo de la Visión de la Comunidad ASEAN 2045. Entre las prioridades destacaron la preservación de la seguridad, la paz y la estabilidad regional mediante el fortalecimiento de la solidaridad, la confianza política y los mecanismos liderados por la ASEAN, siempre sobre la base del respeto al derecho internacional y al multilateralismo.



La ASEAN también deberá concentrarse en fortalecer la cooperación económica, comercial y de inversión. Entre las tareas prioritarias figuran la implementación del Acuerdo de Comercio de Bienes de la ASEAN (ATIGA) actualizado, la conclusión de las negociaciones del Acuerdo Marco de Economía Digital de la ASEAN (DEFA), el impulso de nuevos motores de crecimiento, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, la mejora de la conectividad en infraestructura, la diversificación de mercados y la ampliación de los vínculos económicos mediante acuerdos de libre comercio con socios externos.



Además, los líderes subrayaron la necesidad de garantizar que las personas continúen siendo el eje central de la Comunidad ASEAN, priorizando recursos para la seguridad social y el bienestar, y fortaleciendo las capacidades de la población - especialmente de los jóvenes- para responder a las exigencias de la era digital y de la inteligencia artificial.



En su primera participación en una Cumbre de la ASEAN, el primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, presentó varias propuestas e iniciativas dirigidas a reforzar la solidaridad y la resiliencia del bloque, con el fin de responder de manera proactiva a los acontecimientos actuales y a futuras crisis, según explicó la funcionaria.



Las propuestas de Vietnam pusieron el foco en garantizar un entorno pacífico y estable que favorezca el desarrollo sostenible y contribuya al bienestar y la felicidad de los pueblos de la ASEAN. Estas iniciativas fueron valoradas positivamente por los Estados miembros e incorporadas al contenido central de la Declaración de los Líderes de la ASEAN sobre la respuesta a la crisis de Oriente Medio./.



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