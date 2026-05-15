Política

Exposición fotográfica destaca nexos entre Vietnam y Corea del Norte

Una exposición fotográfica en Pyongyang resalta la amistad histórica y la cooperación entre Vietnam y Corea del Norte.

En la inauguración de la exposición (Foto: VNA)
En la inauguración de la exposición (Foto: VNA)

Pionyang (VNA)- Una exposición fotográfica sobre los vínculos entre Vietnam y Corea del Norte se celebró en Pionyang con motivo de la visita al país esteasiático del miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de la nación indochina, Le Hoai Trung.

El evento, organizado por la Embajada de Vietnam en Corea del Norte, contó con la asistencia de Pak Sang Gil, viceministro de Relaciones Exteriores de este país, junto con numerosos amigos norcoreanos.

En la muestra, los visitantes se emocionaron al ver fotografías históricas de hace casi 70 años, incluidas aquellas del líder norcoreano Kim Il Sung dando la bienvenida personalmente al Presidente Ho Chi Minh y a una delegación del Partido Comunista de Vietnam (PCV) en el Aeropuerto Internacional Sunan de Piongyang durante su visita del 8 al 12 de julio de 1957. En reciprocidad, Kim Il Sung realizó una visita a Vietnam del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 1958.

La exposición también incluyó fotografías que capturaron las actividades de los dos dirigentes durante las históricas visitas, reflejando la estrecha y duradera amistad entre ambas naciones.

A lo largo de la historia, la amistad entre Vietnam y Corea del Norte, establecida en 1950, se ha fortalecido y desarrollado continuamente. Los líderes de ambos Partidos y Estados han mantenido intercambios regulares y visitas mutuas durante décadas.

La exposición incluyó imágenes memorables, como la del líder norcoreano Kim Jong Il dando la bienvenida al secretario general del PCV Nong Duc Manh durante su visita a Piongyang en octubre de 2007, y la del secretario general del PCV Nguyen Phu Trong saludando al secretario general del Partido del Trabajo de Corea del Norte y presidente de su Comisión de Asuntos Estatales, Kim Jong Un, durante su visita a Vietnam en marzo de 2019.

También se exhibieron fotografías de la visita de Estado del secretario general del PCV, To Lam, a Corea del Norte y de su asistencia a las celebraciones del 80.º aniversario de la fundación del Partido del Trabajo de este país en octubre de 2025.

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Delegados aprecian las fotos en la muestra (Foto: VNA)


Según los altos líderes norcoreanos en las sesiones de trabajo con Le Hoai Trung, quien viaja en condición de enviado especial del secretario general del PCV y presidente del país, To Lam, Corea del Norte mantiene la política consistente de ampliar y desarrollar las relaciones de amistad tradicional con Vietnam en los ámbitos político, económico y cultural, en consonancia con los acuerdos alcanzados entre los altos líderes de ambos países en Pionyang en octubre de 2025.

Por lo tanto, la exposición fotográfica no solo repasa hitos históricos memorables, sino que también contribuye a reafirmar la determinación de ambos países de consolidar la confianza política, promover la cooperación en todos los sectores y llevar las relaciones bilaterales hacia un desarrollo sostenible.

El mismo día, varios medios de comunicación de Corea del Sur, incluida la agencia de noticias Yonhap, publicaron información sobre las actividades diplomáticas entre Vietnam y Corea del Norte.

Según la corresponsalía de Vietnam en Seúl, observadores surcoreanos consideran que Corea del Norte otorga gran importancia a sus relaciones con Vietnam en el contexto de la intensificación de sus actividades exteriores. Los expertos también opinan que Vietnam podría desempeñar un papel de puente diplomático clave en las relaciones intercoreanas en el futuro cercano, especialmente tras la visita de Estado a Hanoi de Lee Jae Myung el mes pasado./.

VNA
#Corea del Norte #Pyongyang #Le Hoai Trung
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