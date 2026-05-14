Política

Vietnam y Camboya reafirman su compromiso de fortalecer la amistad tradicional bilateral

El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y jefe de su Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas, Trinh Van Quyet, sostuvo una reunión de trabajo con Ean Khun, miembro del Comité Central del Partido Popular de Camboya (PPC) y vicepresidente y jefe de la Comisión Permanente del Buró Ejecutivo del PPC en la provincia de Siem Reap.

Vietnam y Camboya reafirman su compromiso de fortalecer la amistad tradicional bilateral (Foto: VNA)
Vietnam y Camboya reafirman su compromiso de fortalecer la amistad tradicional bilateral (Foto: VNA)

Phnom Penh (VNA) – El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y jefe de su Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas, Trinh Van Quyet, sostuvo una reunión de trabajo con Ean Khun, miembro del Comité Central del Partido Popular de Camboya (PPC) y vicepresidente y jefe de la Comisión Permanente del Buró Ejecutivo del PPC en la provincia de Siem Reap.

Trinh Van Quyet felicitó a las autoridades provinciales por sus logros socioeconómicos y expresó su confianza en que Siem Reap seguirá desarrollándose con éxito hasta convertirse en un importante centro económico y cultural de Camboya.


Al destacar la solidaridad y la amistad tradicional entre ambos partidos y países, subrayó que la estrecha cooperación entre Siem Reap y diversas localidades vietnamitas ha contribuido de manera significativa al fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

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La delegación vietamita en la reunión en Siem Reap. (Foto: VNA)

Asimismo, agradeció al organización del PPC, a las autoridades y al pueblo de Siem Reap por crear condiciones favorables para las empresas vietnamitas que operan en la provincia, así como por la coordinación con los equipos especializados vietnamitas en la búsqueda y repatriación de los restos de soldados voluntarios y expertos vietnamitas. También reconoció el apoyo brindado a la comunidad de origen vietnamita en Camboya para su integración y desarrollo estable.

Por su parte, Ean Khun agradeció la visita de la delegación de alto nivel del PCV, señalando que contribuirá a consolidar y fortalecer las relaciones bilaterales. Subrayó que el desarrollo de Camboya, incluida la provincia de Siem Reap, no puede entenderse sin el apoyo de Vietnam, especialmente la asistencia de los soldados voluntarios vietnamitas en la liberación del país del régimen de los Jemeres Rojos el 7 de enero de 1979.


Afirmó que Camboya valora profundamente y agradece el apoyo del Partido, el Estado y el pueblo vietnamitas a lo largo de la historia, y reiteró el compromiso de seguir cultivando esta relación especial.


Durante el encuentro, ambas partes acordaron coordinar la organización de actividades conmemorativas por el 60.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Camboya (24 de junio de 1967 – 2027). También se comprometieron a reforzar la difusión sobre la amistad, solidaridad y apoyo mutuo tradicionales entre ambos países, así como a promover los intercambios entre pueblos, especialmente entre las generaciones jóvenes, con el fin de consolidar la base social de los vínculos bilaterales a largo plazo.


En el marco de su estancia en Siem Reap, Trinh Van Quyet y la delegación del PCV depositaron flores en el Monumento a la Amistad Camboya – Vietnam en la provincia.

​Durante su visita a Camboya del 12 al 14 de mayo, por invitación de Men Sam An, vicepresidenta del PPC y jefa de la Comisión de Movilización de Masas del Comité Central del PPC, la delegación sostuvo una serie de reuniones en Phnom Penh el 13 de mayo. Estas incluyeron encuentros con el jefe de Estado interino, presidente del PPC y titular del Senado, Hun Sen; el primer ministro, Hun Manet; y el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Cheam Yeap.

Trinh Van Quyet también mantuvo conversaciones con Men Sam An y con Tak Sun Y, miembro del Comité Permanente del Comité Central del PPC y jefe de la Comisión de Publicidad y Educación del Comité Central del PPC./.​

VNA
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