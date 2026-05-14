Vietnam y Camboya fortalecen nexos bilaterales durante visita de dirigente partidista vietnamita

Phnom Penh (VNA) - El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y jefe de su Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas, Trinh Van Quyet, realizó del 12 al 14 de mayo una visita de trabajo a Camboya, para profundizar los vínculos tradicionales entre ambos países.



El viaje responde a la invitación de la vicepresidenta del Partido Popular de Camboya (CPP) y jefa de la Comisión de Movilización de Masas de la fuerza política, Men Sam An.



En Phnom Penh, el dirigente vietnamita sostuvo encuentros con el presidente del Senado y presidente interino de Camboya, además de titular del CPP, Hun Sen; el primer ministro Hun Manet, y el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Camboya, Cheam Yeap.



Durante las reuniones, Trinh Van Quyet transmitió los saludos del secretario general del PCV y presidente de la República, To Lam, así como de otros altos dirigentes vietnamitas, a los líderes camboyanos.



Asimismo, expresó su satisfacción por los importantes logros alcanzados por Camboya bajo el reinado del rey Norodom Sihamoni, el liderazgo del CPP y la conducción del Gobierno encabezado por Hun Manet.



Reafirmó, además, que Vietnam concede gran importancia al fortalecimiento de las relaciones de buena vecindad, amistad tradicional y cooperación integral con Camboya.



El dirigente vietnamita señaló que la visita busca concretar los acuerdos y orientaciones de cooperación alcanzados por los máximos líderes de ambos Partidos y Estados, contribuyendo a fortalecer la confianza política y profundizar los vínculos tradicionales entre las dos naciones.



Subrayó igualmente el papel estratégico de las labores de propaganda y movilización de masas para consolidar el consenso social, reforzar el entendimiento mutuo y estrechar los lazos entre los pueblos de Vietnam y Camboya, especialmente entre las nuevas generaciones.

Durante la reunión entre el dirigente vietnamita Trinh Van Quyet y la vicepresidenta del Partido Popular de Camboya y jefa de la Comisión de Movilización de Masas de la fuerza política, Men Sam An. (Foto: VNA)



Por su parte, los líderes camboyanos valoraron altamente el significado de la visita de la delegación de alto nivel del PCV y felicitaron a Trinh Van Quyet por su reciente designación.



También transmitieron sus congratulaciones a Vietnam por la exitosa celebración del XIV Congreso Nacional del Partido y otros importantes acontecimientos políticos recientes, al tiempo que expresaron su confianza en que el país continuará alcanzando nuevos avances bajo el liderazgo del PCV encabezado por To Lam.



Las autoridades camboyanas reafirmaron que la relación de buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral y sostenibilidad a largo plazo entre ambos países constituye un patrimonio común de gran valor que debe preservarse y fortalecerse.



Hun Sen destacó la necesidad de coordinar de manera efectiva las actividades conmemorativas por el 60 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Camboya (1967-2027), calificándolo como un hito histórico en los vínculos bilaterales.



A su vez, el primer ministro Hun Manet reiteró el compromiso de Camboya de cooperar estrechamente con Vietnam para implementar de forma eficaz los acuerdos de alto nivel, mientras que Cheam Yeap manifestó el interés de impulsar aún más la cooperación parlamentaria entre ambos países.



Ese mismo día, Trinh Van Quyet sostuvo conversaciones con la vicepresidenta del CPP, Men Sam An, y el jefe de la Comisión de Propaganda de la fuerza política, Tak Sun Y.



Ambas partes intercambiaron opiniones sobre la implementación de la cooperación en las áreas de propaganda y movilización de masas, y acordaron intensificar la divulgación sobre la amistad tradicional Vietnam-Camboya, coordinar las actividades conmemorativas por el 60 aniversario de las relaciones diplomáticas y ampliar los intercambios de delegaciones, así como la cooperación en formación de cuadros, prensa, cultura y turismo.



Las dos partes coincidieron en que la solidaridad y amistad entre Vietnam y Camboya se han forjado a lo largo de la historia de lucha y desarrollo de ambos pueblos, y subrayaron la necesidad de convertir esa amistad tradicional en un motor para promover una cooperación más práctica y eficaz en la nueva etapa.



Durante su estancia en Camboya, Trinh Van Quyet y la delegación vietnamita depositaron ofrendas florales en los Monumentos de la Amistad Vietnam-Camboya en Phnom Penh y Siem Reap; visitaron la Embajada de Vietnam y a la comunidad coterránea residente en el país, además de sostener encuentros con dirigentes locales camboyanos./.