Primer ministro vietnamita destaca fortalecimiento de relaciones con Cuba

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, afirmó hoy que continuará contribuyendo al fortalecimiento y la ampliación de la especial relación de amistad y cooperación con Cuba, en correspondencia con el potencial de colaboración y el alto nivel de confianza política entre ambos países.

Al recibir al embajador de La Habana en Hanoi, Rogelio Polanco Fuentes, el jefe de Gobierno agradeció a los dirigentes cubanos por los mensajes de felicitación enviados con motivo de los resultados del XIV Congreso del Partido Comunista de Vietnam y de las elecciones de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional.

Destacó que el Partido, el Estado y el pueblo vietnamita siempre recuerdan y valoran profundamente la solidaridad y el apoyo sincero brindados por Cuba durante la lucha por la liberación nacional y en la actual etapa de construcción y desarrollo del país.

El premier expresó el deseo de que ambas partes continúen consolidando la relación especial entre los dos países mediante la implementación efectiva de los acuerdos alcanzados por los altos dirigentes, el mantenimiento de los intercambios de delegaciones a todos los niveles y la organización conjunta de actividades conmemorativas por el centenario del nacimiento del líder Fidel Castro (13 de agosto).

En la recepción (Fuente: VNA)

También subrayó la necesidad de fortalecer los mecanismos de cooperación entre los dos gobiernos, ministerios y localidades, así como de mantener la coordinación y el apoyo mutuo en foros multilaterales.

Por su parte, Polanco Fuentes coincidió plenamente con las orientaciones planteadas por el primer ministro y reiteró que Cuba considera a Vietnam un hermano y compañero cercano, además de un modelo en la renovación y el desarrollo nacional.

Puntualizó que los logros socioeconómicos alcanzados por Vietnam en los últimos años constituyen una fuente de inspiración para el pueblo cubano.

El diplomático transmitió las felicitaciones de los dirigentes del Partido, el Estado y el Gobierno cubanos al primer ministro vietnamita y destacó los avances positivos en las relaciones bilaterales. En particular, resaltó la continuidad de los intercambios de delegaciones de alto nivel, entre ellos la visita a Cuba del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en septiembre de 2024, y la visita a Vietnam del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en septiembre de 2025, con motivo del 65 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Asimismo, señaló que la cooperación en agricultura, justicia y biotecnología continúa fortaleciéndose, mientras que los proyectos conjuntos de cultivo de arroz, acuicultura y producción de alimentos en Cuba han obtenido resultados concretos.

El embajador mostró además el interés de ambas partes en seguir compartiendo experiencias de desarrollo, especialmente las relacionadas con el proceso de Renovación (Doi Moi) de Vietnam, y en profundizar la cooperación en sectores de interés común, sobre todo en agricultura y biotecnología./.

​